Vacaciones de verano en Sorrento, en el corazón de la costa Amalfitana

La península sorrentina, que cierra con la isla de Capri el Golfo de Nápoles, guarda una de las localidades más atractivas de toda Italia, un pueblo que exige de un mínimo de tres días para ser disfrutada a placer, tres días además de los que dediques a visitar otros lugares cercanos e imperdibles como Positano, Pompeya, Nápoles y, por supuesto, la famosa isla de Capri.

¿Cómo es Sorrento?

Sorrento es un pueblo pequeño, tan pequeño que sólo viven en él unas 16.000 personas, ahora bien, en verano recibe tal aluvión de visitantes que llega a triplicar su población; por Sorrento pasaron los griegos, los etruscos, los oscos y, por supuesto, los romanos, es por tanto un pueblo de historia milenaria que en el S.XIX se reinventó y se convirtió en un destino turístico internacional de primer nivel; muchos de los grandes hoteles de Sorrento datan de esa época. ¿Sabías que gentes tan ilustres como Lord Byron y el matrimonio Shelley (Percy y Mary), Dickens Keats y Goethe entre otros muchos artistas y gentes del ámbito cultural visitaron Sorrento? Pues así fue... y no fue por casualidad sino por el atractivo hipnótico de esta localidad italiana bañada por el Mar Tirreno.

Sorrento | Public Domain Pictures

¿Qué es lo que no te puedes perder de Sorrento?

Lo primero que debes tener en cuenta es que Sorrento, como casi cualquier lugar que te pongas por destino, no se conoce bien ni se conoce del todo si no se pasea a conciencia así que viste ropa fresca y ligera, ponte calzado cómodo y echa a andar... Hazlo, eso sí, llevando contigo un mapa de la localidad en el que hayas marcado los lugares que no te puedes perder en Sorrento ¿cuáles son? Los que te desvelamos a continuación.

Callejeando Sorrento recorrerás el Corso Italia, que es la calle más popular y animada de la localidad gracias al gran número de tiendas, bares y restaurantes aquí ubicados; esta calle nos lleva a la Piazza Tasso que, además de ser la más importante de Sorrento, nos da acceso a lugares tan notables como la Iglesia barroca de Santa María del Carmine; sigue recorriendo las calles del casco viejo de Sorrento y disfrutando de la historia que encierran antes de descender las escaleras que te llevan a Marina Grande, el coqueto puerto de esta localidad; aquí podremos visitar también la Iglesia de Santa Ana.

Sorrento | Pixabay

¿Más lugares que ver en Sorrento? Vallone dei Mullini, un conjunto de edificios abandonados realmente espectacular; la Catedral de Sorrento (El Duomo), un edificio religioso construido en el S.XI y reformado en el S.XV; Villa Communale, un bonito parque desde el que disfrutar, además, de espectaculares vistas de la costa Amalfitana; la basílica de San Antonio de Abate, que guarda los restos de San Antonio, es también de visita obligada por su espectacularidad; y el Convento de San Francisco, que no sólo es uno de los más antiguos de Sorrento sino de toda la costa Amalfitana.

¿Y en cuanto a playas? Disfrutarás a lo grande de una de las calas más bonitas del mundo: Bagni della Regina Giovanna.