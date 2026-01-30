La ciudad de España en la que Disney podría rodar su próxima película: con legado medieval y una imponente Catedral Gótica

Hollywood ha dejado su huella en España con rodajes de numerosas películas y series tales como Juego de Tronos, clásicos como Espartaco o Doctor Zhivago, o sagas tan populares como Star Wars o Indiana Jones.

La diversidad de paisajes y patrimonio histórico lo convierte en un país muy atractivo para filmar sus escenas. Ahora, Disney se habría fijado en esta ciudad de Castilla y León para su próximo live-action.

Según ha informado el Diario de Burgos, la ciudad burgalesa recibió la visita de representantes de la compañía para el remake de Enredados, la película de animación del 2010 que adapta el cuento de Rapunzel.

Rapunzel en Enredados | Cordon Press

El objetivo fue sondear la viabilidad del proyecto y, tal y como informa el medio, el rodaje se extendería entre una y tres semanas, un periodo en el que se grabaría la Catedral con especial atención a las cubiertas de la Seo, parte fundamental de su estructura gótica por las agujas o capiteles del siglo XV en las que podría simularse el asalto al castillo de Flynn Rider. Junto a ello, Disney mostró su interés en varias de sus calles y el entorno de la puerta de Pellejería.

De confirmarse su elección, el estudio rodaría esta historia mágica y cabellos dorados en una de las catedrales más imponentes del mundo. Su construcción se llevó a cabo en el año 1221, siguiendo a la perfección los patrones establecidos por el histórico estilo gótico francés, aunque el templo experimentó diversas modificaciones, sobre todo en los siglos XV y XVI.

Catedral de Burgos | Pixabay

Además, es la primera catedral gótica de nuestro país y en ella reposan los restos de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como El Cid Campeador, así como los de su mujer doña Jimena.

En cuanto a Burgos no sería la primera vez que es escenario de películas ya que en la ciudad se han grabado cintas como The Way, con Martin Sheen, El bueno, el feo y el malo, El milagro de P. Tinto, Juana la Loca , Amantes, El Lazarillo de Tormes o más recientemente El maestro que prometió el mar.