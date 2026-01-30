No es Río de Janeiro, está en el norte de España: la ciudad asturiana que sorprende con un Cristo Redentor de 30 metros

La geografía española es tan rica y variada que permite viajar por medio mundo sin salir del país. ¿Te parece demasiado caro visitar el Gran Cañón del Colorado? En Teruel existe un rincón que lo recuerda. ¿Sueñas con los fiordos noruegos? En León puedes teletransportarte a paisajes que evocan el norte de Europa.

Al mismo tiempo, en la Península hay monumentos que no tienen nada que envidiar a otros más conocidos, como es el caso del Cristo de Redentor de Río de Janeiro.

Todo el mundo conoce este imponente símbolo brasileño, pero los que muchos no saben es que en Asturias encontramos una estatua muy parecida.

Cristo Redentor | Pixabay

El Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, también conocido como el Cristo del Naranco, cuenta con 30 metros de altura que tocan el cielo de Oviedo.

Desde lo alto del monte Naranco y rodeado de vegetación, la figura se alza con los brazos abiertos. Sin embargo, es uno de los monumentos menos conocidos de la capital asturiana.

Su origen data de mediados del siglo XX después de que se lanzara una campaña de recaudación de fondos para financiar su construcción inspirados por el modelo brasileño. El diseño fue obra de García Lomas y la ejecución del escultor Gerardo Zaragoza y finalmente el conjunto escultórico fue inaugurado en 1983 tras casi 20 años de realización.

La estatua está iluminada por la noche, lo cual destaca su majestuosidad y crea una atmósfera solemne y serena visible desde muchos puntos de Oviedo y sus alrededores, en los cuales puedes acceder a rutas de senderismo que recorren este espacio. Todo ello rematado por la Cruz de la Victoria, símbolo histórico de Asturias.

Cabe destacar que este no es el único Cristo Redentor que tenemos en España, pues en un pueblo de Málaga existe otro parecido al de Brasil. Ahora, cuando visites Oviedo, ya no te puedes olvidar de esta enorme escultura.