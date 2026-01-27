La Gomera, un destino natural de escándalo

Montañas volcánicas atravesadas por senderos, salpicada de bosques densos, rodeada de playas de arena negra… La Gomera es un paraíso terrenal especialmente recomendado para recorrerla a pie o en bicicleta y es que son 27 las rutas temáticas que se pueden recorrer tanto con guía como por libre, cada cual a su ritmo y a su gusto, eso además del goce y disfrute que nos ofrece en sus zonas costeras.

¿Lo más interesante? ¡Todo! Aunque a nosotros, que nos gusta conocer caminando tanto los entornos urbanos como los naturales, nos quedamos con las 27 rutas temáticas porque, además, todas ellas cuentan con audioguías digitales y están perfectamente señalizadas mediante códigos QR a lo largo y ancho de todas ellas ¿eres más de guía profesional y grupos organizados que de ir por libre QR en mano? En La Gomera podrás elegir cualquiera de las dos opciones.

Ruta laurisilva. Garajonay | Imagen cortesía de Turismo de La Gomera

¿Qué descubriremos recorriendo estas rutas? No solo el entorno natural de La Gomera, que también, sino otros aspectos culturales vinculados tanto a la cultura aborigen como a la agricultura y viticultura local, podrás incluso hacer alguna que otra parada para visitar alguna de las bodegas de la isla. En cuanto al entorno natural cabe recordar que estamos en la isla del Parque Nacional de Garajonay y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Más cosas interesantes de La Gomera? La posibilidad de disfrutar del astrorismo por la calidad de su cielo nocturno y de la escasa contaminación lumínica; recorrer bosques de Sabinas o pasar por los místico Chorros de la Espina o aldeas auténticas como Arguamul; gozar tanto de la laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay o de los acantilados de la costa Majona o Puntallana; las playas de Valle Gran Rey o playa de Santiago; zonas de palmerales y viñedos y el origen de la cultura aborigen.

Ruta de los Caseríos | Imagen cortesía de Turismo de La Gomera

Si estás buscando una escapada primaveral o pensando ya en un gran viaje de verano, no lo dudes, La Gomera es un destino espectacular ¡imperdible!.