Descubre la Torre de Lamberti de Verona y la curiosa utilidad de sus dos campanas

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Italia, concretamente hasta una de las ciudades más bonitas y con más encanto que podemos encontrar en la región del Véneto. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Verona. No es ningún secreto que la ciudad de Romeo y Julieta cuenta con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes y espectaculares.

Entre todos ellos, hay uno que llama poderosamente la atención a todo aquel que pone rumbo a este rincón situado en el norte de Italia. Se trata de la impresionante Torre de Lamberti. Estamos ante una antigua torre civil medieval y cuenta con nada más y nada menos que 84 metros de altura. ¡Es sencillamente espectacular!

La Torre de Lamberti de Verona, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que su construcción comenzó en el año 1172. A pesar de todo, entre los numerosos hechos a tener en cuenta, cabe destacar que en mayo de 1403 fue golpeada por un rayo. Eso sí, no fue hasta el año 1448 cuando se iniciaron las obras para proceder a su restauración. Un proyecto que se alargó hasta 1464.

Durante este proceso, no solamente se restauró la torre sino que también se aprovechó para realizar una importante ampliación. A día de hoy, se puede saber a la perfección cuáles son esas secciones más recientes. Y todo por la utilización de diversos materiales, como es el caso del mármol. No podemos dejar de mencionar que el gran reloj, una de las principales características de esta construcción, fue añadido con posterioridad, aproximadamente en el año 1779.

Lejos de que todo quede ahí, respecto a esta impresionante Torre que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad italiana de Verona, cabe destacar que cuenta con nada más y nada menos que dos campanas. La más pequeña, conocida como ‘Marangona’, señala las horas del día, pero también los incendios.

Torre dei Lamberti | Imagen de José Luiz Bernardes Ribeiro, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

En cuanto a la más grande de las dos, que se llama ‘Rengo’, era utilizada principalmente para dos cuestiones, como era invocar los consejos de la ciudad y, sobre todo, llamar a la población a las armas. En la actualidad, esta Torre de Lamberti está abierta al público, lo que brinda la posibilidad de poder llegar hasta la cima a través de unas escaleras o, incluso, un ascensor.

Lo que es un hecho es que desde este lugar vas a contemplar una de las mejores vistas de Verona. Así pues, si estás pensando en poner rumbo a la ciudad de Romeo y Julieta, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta esta Torre de Lamberti. Estamos convencidos de que no solamente te llamará la atención por su belleza e impresionante altura, sino por esas vistas que podrás descubrir desde su punto más alto. ¡Es algo verdaderamente mágico y un imprescindible si viajas hasta allí!