Destino Argentina: de Tucumán a la Patagonia

Salvo que vayas a tomarte un año sabático, cuando viajes a Argentina tendrás que elegir qué ver y dejarte otros rincones en el tintero de los viajes pendientes, ¿y qué lugares elegir? Eso va en gustos, claro, en FITUR hemos descubierto dos zonas magníficas que pueden ser un grandísimo viaje, atravesando Argentina de norte a sur, o dos grandes viajes por eso decimos que vamos de Tucumán a la Patagonia.

Tucumán

Ciudad Sagrada de Quilmes | Imagen cortesía de Turismo de Argentina

Tucumán es una provincia del norte del país, es la provincia de la ciudad Sagrada de Quilmes (lugar perfecto para conocer la cultura prehispánica de la zona), del Camino de los Jesuitas (que nos permite avanzar en la historia y gozar de un viaje tan arquitectónico como espiritual), de la Ruta del Vino de Altura con sus bodegas y viñedos, de magníficas rutas de cicloturismo para todos los estados de forma (la Quebrada del Portugués para los amantes del turismo de aventura, el Circuito Tafí del Valle famoso por sus vistas panorámicas, la Reserva Natural de Los Sosa que atraviesa la selva de yungas, el Circuito Potrero de las Tablas con senderos entre cascadas o la Quebrada del Río Los Nogales), y es también provincia de productos culturales como Las Huellas de Mercedes Sosa, artista popular argentina.

Patagonia

Atardecer en La Patagonia | Imagen cortesía de Turismo de Argentina

Naturaleza, aventura, gastronomía, turismo cultura, turismo de nieve… La Patagonia es, sin duda, uno de los destinos más espectaculares, completos y atractivos del mundo y es que no solo nos ofrece paisajes de escándalo sino también experiencias únicas de la cordillera al océano, de los glaciares a la estepa, experiencias culturales y gastronómicas de primer nivel en la provincia de Chubut, allí está también el destino más austral del mundo, Tierra del Fuego, donde quienes gozan del turismo de aventura disfrutarán a lo grande, también los amantes de la nieve y los más foodies; ¿más lugares imperdibles de la Patagonia? Santa Cruz y su patrimonio tanto natural como cultural, Río Negro y sus experiencias auténticas tanto en su zona andina como en la costa atlántica, ¿qué decir de La Pampa, al norte de la Patagonia? ¿Y de Neuquén con el Volcán Lanín y la Ruta de los Siete Lagos?.

Estancia del Camino de los Jesuitas | Imagen cortesía de Turismo de Argentina

¿Te imaginas recorriendo Argentina de norte a sur? ¿De Tucumán a la Patagonia? Se trata de un viaje demás de 4.500 kilómetros… (sin pasar por Buenos Aires) ¡tremendo roadtrip! Aunque se necesitan muchos días de viaje, demasiados probablemente, para disfrutarlo así que, tratando de ser más realistas ¿te quedas con el norte y Tucumán o con el sur y la Patagonia?.