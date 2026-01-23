FITUR 2026: República Dominicana se posiciona como destino líder del Caribe por su variada oferta turística y cultural

FITUR ha contado con un stand majestuoso e inmersivo, que República Dominicana ha diseñado para que los visitantes puedan explorar los destinos de Samaná, Miches y Santo Domingo. Y no solo eso, también ha ofrecido información relacionada con el turismo deportivo y experiencias auténticas.

Activaciones culturales y experiencias en vivo

Así, el stand ha contado con una agenda de reuniones y activaciones por destino, incluyendo Santo Domingo, Punta Cana, Pedernales, Samaná, Miches, entre otros, con música en vivo, clases de merengue y bachata, artesanía local, coctelería y degustación de platos típicos dominicanos.

Asimismo, se ha presentado La Casa Dominicana, un espacio experiencial de exploración cultural y artística, inspirado en las casas coloniales de República Dominicana, diseñado para que todos los visitantes disfruten de experiencias culturales, gastronómicas y sensoriales, mostrando la riqueza y autenticidad del país.

Un vínculo estratégico con Europa y España

La relación de la República Dominicana con Europa es vital y estratégica, con años de colaboración histórica y un vínculo profundo con España, donde familias españolas han sido tradicionalmente aliados del turismo dominicano, y han contribuido al desarrollo y crecimiento del sector.

"FITUR 2026 nos permite reafirmar la República Dominicana como un destino diverso y cercano a Europa, que destaca por su oferta de deporte, aventura, cultura y gastronomía", ha destacado el Ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, que también ha señalado que "España y Europa son aliados estratégicos para República Dominicana, y nuestra misión es consolidar relaciones, fortalecer inversiones y ofrecer experiencias memorables para todos los visitantes".

Inauguración del stand de República Dominicana en FITUR | Stand República Dominicana

Proyectos turísticos que amplían la oferta para 2026

En materia de desarrollo turístico, la República Dominicana presentará proyectos estratégicos que ampliarán la oferta del país durante 2026, incluyendo el Paradisus Miches, un refugio sostenible de 600 habitaciones del Grupo Puntacana y Meliá; el Hyatt Vivid Punta Cana, resort solo adultos con 467 suites; y el Miches Grand, megaproyecto de uso mixto con más de 7,000 unidades del Grupo Entrecampos.

La participación dominicana también destaca por alianzas con aerolíneas europeas, lo que asegura un flujo constante de turistas hacia los principales destinos del país y refuerza el compromiso histórico y estratégico de la República Dominicana con Europa. El stand ha con el apoyo de patrocinadores oficiales como Casa de Campo Resort & Villas, Grupo Puntacana, Grupo Cap Cana, Banco de Reservas, Banco Popular Dominicano y Banco BHD.

La inauguración del stand de República Dominicana en FITUR 2026 también ha contado con la visita del ex futbolista español, David Villa.