La mejor croqueta de España de 2026 se hace en este restaurante de Madrid

Recientemente, por el Día Internacional de la Croqueta, te contábamos cuál es el origen de este plato tan característico de la gastronomía española y también cuáles son los restaurantes finalistas a la mejor croqueta de jamón de 2026.

Y es que la feria Madrid Fusión, que se celebra desde el 26 de enero hasta el 28 de enero, también coincide con la XXIV Cumbre Internacional de Gastronomía y el Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón, uno de los campeonatos gastronómicos más emblemáticos.

Esta edición ha batido un récord de participación entre los candidatos, con más de 80 recetas recibidas, de entre las que se han seleccionado las 6 finalistas que presentarán su creación para optar al premio de Mejor Croqueta elaborada con jamón de Sánchez Romero Carvajal.

El ganador de este año a la mejor croqueta de jamón es Alejandro Cano, del restaurante Salino (Menorca, 4, Madrid) con su croqueta cremosa. Como premio no solo ha logrado el título, sino también un Jamón Sánchez Romero Carvajal 8-9 kg, un Kit de corte completo Sánchez Romero Carvajal (Jamonero, cuchillo, pinzas y delantal) y un Viaje al origen: Jabugo para dos personas con Transporte y Hotel Incluido (2 noches en régimen de alojamiento y desayuno).

El jurado estaba formado por los chef Albert Adrià (restaurante Enigma), Sacha Hormaechea (restaurante Sacha), Nandu Yubani y Mario Sandoval (restaurante Coque), el periodista especializado en gastronomía José Manuel Rodríguez y María Castro (Sánchez Romero Carvajal).

Los otros 5 restaurantes finalistas al campeonato han sido: