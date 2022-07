Así de atractiva es la Riviera Turca

La Rivera Turca, con sus 1000 kilómetros de costa mediterránea y su clima suave durante 300 de los 365 días del año, es un magnífico destino de verano; a esto contribuyen no poco sus playas inmaculadas, muchas de ellas con bancera azul, su sol resplandeciente, su naturaleza brutal y sus alojamientos de lujo junto al mar.

Playas como la de Kaputas, Kemer, Manavgat o Kekova son atractivas a rabiar y se han convertido en visitas obligadas de esta histórica zona turística, la Riviera Turca; pero la oferta turística de esta zona mediterránea añade a esta naturaleza encantadora una oferta hotelera y de ocio de primer nivel a la que no le falta detalle: restaurantes para descubrir la rica cocina turca, campos de golf en los que se puede practicar este deporte incluso por la noche, centros de bienestar, parques infantiles...

Riviera Turca | Imagen cortesía de Turismo de Turquía (goturkiye.com)

Y por supuesto los hoteles y resorts que hacen que no sea neceario volar al Caribe o las Maldivas para disfrutar de un hotel del que te costará salir porque encuentras en él todo lo que le pides a tus vacaciones... todo excepto conocer personalmente, paseo a paseo, la zona del mundo en donde está ubicado y, ciertamente, la Riviera Turca merece que hagas el esfuerzo de escaparte alguna que otra mañana del hotel para disfrutarla: los aficionados a la histoira y la arqueología disfrutarán de lo lindo sus rutas por la Riviera Turca, no digamos ya los amantes del mar y sus cosas...

Riviera Turca | Imagen cortesía de Turismo de Turquía (goturkiye.com)

¿Visitas imperdibles? la Antigua Ciudad de Side con su Templo de Apolo y su Teatro, las ciudades antiguas de Patara (a 200 kilómetors de Antalya pasa por ser la ciudad en la que vivió Santa Claus), Aspendos (a 45 kilómetros de Antalya y con un espectacular teatro romano, el mejor conservado de Anatolia e incluso de todo el Mediterráneo) y Sagalassos que es la ciudad antigua a mayor altitud del mundo y que es, además, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Un último consejo: que el Mediterráneo es un mar para comértelo no es algo que vayamos a descubrirte nosotros, seguro que lo tienes claro, pero en la Riviera Turca tiene un sabor especial, más especiado, cabe que incluso más rico... No puedes visitar esta zona del Mediterráneo y no degustarla cada uno de los días de tu visita.

