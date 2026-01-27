Los destinos preferidos por los españoles para buscar el sol en invierno: De Canarias a Dubái

Los destinos de sol se mantienen como la opción predilecta de los viajeros españoles durante los meses de invierno, con Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife a la cabeza del ranking nacional, y Dubái, México y Miami como referentes internacionales.

Según los últimos datos de tráfico aéreo facilitados por la plataforma tecnológica AirHelp correspondientes a las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, el viajero español apuesta por destinos que combinan buen clima, conectividad y, de forma creciente, fiabilidad operativa en cuanto a puntualidad.

Playa del Duque, en Costa Adeje, Tenerife | iStock

En el ámbito nacional, las Islas Baleares y las Islas Canarias protagonizan los mayores flujos de viajeros. Palma de Mallorca se sitúa como el aeropuerto más transitado de la lista, con una media de 925.000 pasajeros entre los inviernos de 2024 y 2025, impulsado por su oferta cultural y gastronómica.

Castillo de Bellver, en Palma de Mallorca | iStock

Por su parte, el archipiélago canario reafirma su papel como "refugio climático" continental. Gran Canaria registró más de 472.000 pasajeros y Tenerife superó los 418.000, consolidándose como las opciones favoritas para quienes buscan escapar de las bajas temperaturas del invierno peninsular.

Dubái y México ganan peso internacional

En el plano internacional, Dubái se posiciona como uno de los destinos con mayor crecimiento, alcanzando los 115.000 pasajeros en la temporada 2024-2025 frente a los 97.000 del ejercicio anterior. El destino destaca no solo por su clima, sino por una notable mejora en su puntualidad, que ha pasado del 83,2% al 91,4%.

Vistas del Burj Khalifa en Dubái | iStock

México también figura entre las preferencias, con una puntualidad que escaló hasta el 85,2% en 2025. Sin embargo, su enclave turístico Cancún registró una tendencia inversa, con un descenso de puntualidad del 75,9% al 69,8%.

Otros destinos destacados son Miami, que atrae a más de 100.000 españoles cada invierno, y República Dominicana, con crecimientos de puntualidad en Santo Domingo (67,9%) y Punta Cana (75,9%).

Pirámide de Giza en Egipto | iStock

Como destino emergente aparece Egipto, con cerca de 40.000 viajeros a El Cairo. No obstante, AirHelp advierte de que es la ruta que requiere mayor atención por parte del pasajero, dado que solo el 52,5% de los vuelos llegaron en hora a la capital egipcia.

Menorca e Ibiza, líderes en la puntualidad

La puntualidad se ha convertido en un factor determinante para los viajes invernales. En este apartado, destinos mediterráneos como Menorca, Ibiza o Atenas sobresalen con niveles de puntualidad superiores al 90%.

Asimismo, otras ciudades como Niza, Palma de Mallorca, Dubái y Marsella presentan cifras destacables, situándose por encima del 85% de media entre los meses de diciembre y marzo.

En el lado opuesto, destinos tradicionales del Mediterráneo como Malta o Marsella siguen manteniendo su atractivo para quienes buscan climas suaves y proximidad geográfica.