El castillo más grande de España: la imponente fortaleza de la Mota en Medina del Campo

España es un país que alberga un inmenso patrimonio fortificado, con más de 10.000 castillos, palacios y fortalezas. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos del pueblo medieval de Cuenca famoso por su castillo que tiene uno de los paradores mas singulares de España. Pero... ¿sabes cuál es el castillo más grande de España?

Se trata del Castillo de la Mota, que se levanta sobre un altozano (la "mota" que le da nombre) dominando el territorio que lo rodea. Su tamaño impresiona incluso antes de cruzar sus murallas: un enorme recinto defensivo, foso, barbacanas y una torre del homenaje que se eleva con autoridad sobre la meseta.

A diferencia de otros castillos encaramados a riscos imposibles, la Mota fue diseñada para imponer por volumen y solidez, no por altura. Su planta ocupa una superficie excepcional, lo que lo convierte en el mayor castillo de España en términos de extensión. Las medidas del Castillo de la Mota son:

Superficie total: unos 45.000–50.000 m² (sumando el recinto interior y las defensas exteriores)

unos 45.000–50.000 m² (sumando el recinto interior y las defensas exteriores) Torre del Homenaje : unos 40 metros de altura

: unos 40 metros de altura Murallas: doble recinto con un perímetro de más de 1.400 metros

Una fortaleza clave en la historia de España

Construido principalmente en el siglo XV, el castillo fue una pieza estratégica fundamental durante los conflictos entre la nobleza castellana y la Corona. Bajo el reinado de los Reyes Católicos alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en arsenal, residencia ocasional y prisión de personajes ilustres.

Entre sus muros estuvo recluida Juana I de Castilla, Juana la Loca, antes de ser trasladada a Tordesillas. También fue símbolo del poder real frente a la nobleza, una fortaleza pensada tanto para defender como para intimidar.

El Castillo de la Mota es un manual de arquitectura militar tardomedieval:

Doble recinto amurallado, diseñado para frenar asedios prolongados

Foso profundo, excavado directamente en el terreno

Torre del Homenaje de más de 40 metros, maciza y austera

Uso extensivo del ladrillo, poco habitual en castillos europeos, que le da su característico tono rojizo

Todo en la Mota habla de resistencia, duración y control del territorio.

Cómo visitar el castillo hoy en día

Actualmente, el Castillo de la Mota se puede visitar y recorrer por dentro. Caminar por sus murallas permite entender la escala real de la fortaleza, mientras que desde la torre del homenaje se obtiene una de las vistas más amplias de la meseta castellana.

No es solo un castillo grande: es una experiencia física del poder medieval, un lugar que se siente más que se observa. A continuación te contamos cuáles son los precios para visitarlo:

Visita guiada gratuita / Visita con audioguía: 3,50 €

Visita guiada castillo: General 4,00 € / Especial 3,00 € / Reducida 2,50 €

Visita guiada torre del homenaje: 4,00 €

Visita teatralizada Torre "un alto en el camino": 6,00 €

Visita conjunta castillo y torre: General 6,00 € / Especial 5,00 € / Reducida 4,50 €

Visita conjunta castillo y teatralizada torre: 8,00 €

Visita educativa: 2,50 €

El castillo de Gormaz el más grande por longitud

Seguro que son muchas las personas que se están preguntando, ¿pero el castillo más grande no era el de Gormaz? La respuesta es sí, pero no. El Castillo de Gormaz (Soria) es el más grande por longitud: su muralla se extiende a lo largo de casi 1.200 metros, lo que lo convierte en la fortaleza medieval más grande de Europa en cuanto a recinto lineal continuo. Su tamaño impresiona especialmente por su silueta alargada dominando el valle del Duero y por su origen como gran bastión defensivo en la frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos.

Castillo de Gormaz, en Soria | iStock

En cambio, el Castillo de la Mota (Medina del Campo, Valladolid) es el más grande por superficie total ocupada. Su complejo defensivo (con doble muralla, foso y amplias explanadas) supera los 45.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en la fortaleza que más terreno ocupa en España. En resumen: Gormaz es el más largo; la Mota, el más extenso, y ambos pueden ostentar el título de “el más grande” según cómo se mida.

Otros grandes castillos de España que impresionan por su tamaño

