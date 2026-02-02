Cuándo es el desfile del Año Nuevo Chino 2026 en Madrid

Madrid se prepara para celebrar el Año Nuevo Chino 2026, que marca el inicio del Año del Caballo según el calendario lunar. Aunque la fecha oficial es el 17 de febrero, la ciudad vive un prolongado ambiente festivo con actividades culturales, gastronómicas y familiares que se extienden varias semanas.

Usera: el corazón de las celebraciones

El distrito de Usera, conocido como el Chinatown madrileño, vuelve a ser el epicentro de las fiestas. Gracias a su alta concentración de población china y su vibrante tejido comercial, las calles del barrio se llenan de farolillos, espectáculos y propuestas culturales que convierten esta zona en un punto de encuentro de comunidades y visitantes.

Desfile de Año Nuevo Chino | iStock

Allí, vecinos y visitantes se dan cita para disfrutar del evento más esperado: el Gran Desfile del Año Nuevo Chino, que está previsto que se celebre el domingo 22 de febrero a las 12:00 horas. El pasacalles recorrerá las principales calles del distrito (generalmente desde calle Marcelo Usera hasta la avenida de Rafaela Ybarra) con dragones y leones gigantes, comparsas, trajes tradicionales, tambores y actuaciones que convierten Usera en una auténtica fiesta al aire libre.

China Taste: sabor asiático en toda la ciudad

Paralelamente a los eventos en Usera, Madrid celebra China Taste 2026, un festival gastronómico dedicado a la cocina china que va del 1 de febrero al 3 de marzo. Más de 20 restaurantes de la ciudad ofrecen menús y platos especiales para la ocasión, desde clásicos como pato laqueado al estilo Pekín hasta propuestas contemporáneas. Parte de la recaudación de China Taste se destina también a programas solidarios.

Más planes y actividades

Además del desfile y China Taste, el programa de celebraciones incluye: