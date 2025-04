Estas son las islas más famosas del Mediterráneo y por qué

El Mediterráneo es un paraíso de verano y mar, lo es tanto en sus costas continentales como en sus islas, lo es por su luz, su calidez, por sus días largos… ahora bien, si pensamos en las islas que lo salpican (y son miles… aunque solo unos centenares están habitadas) seguro que se nos ocurren algunas de fama mundial, y ahí vamos ¿sabes cuáles son las islas mediterráneas más famosas, las favoritas de los turistas, y por qué?

Empezamos barriendo para casa porque Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera forman parte de esas islas mediterráneas que atraen año a año a más turistas y, además, son destinos a los que se vuelve (nadie se conforma con visitarlas solo una vez) ¿por qué? Porque sus calas y playas son un escándalo, por su interior es perfecto para gozar de rutas de senderismo o cicloturismo, porque la fiesta está garantizada, porque se come de escándalo… Sobran las razones para visitar las Islas Baleares, lo que no hay son razones para no hacerlo más allá de la falta de tiempo o de presupuesto, y eso sabiendo que el que más y el que menos tiene unos días de vacaciones y que hay destinos más caros…

Cala Macarella, Menorca (Islas Baleares) | Pixabay

De España nos vamos a Italia porque este país mediterráneo, cuna de la civilización occidental, tiene también algunas islas a las que hay que al menos una vez en la vida: Sicilia, Cerdeña y Capri. Sicilia es la isla desde la que, en los días claros, se ve la costa africana, es la isla de Siracusa y Palermo y la del Etna, un volcán activo aunque bajo control… Es además una isla de moda porque es el lugar del mundo de una de las firmas más emblemáticas de la moda italiana, Dolce & Gabbana. Cerdeña es particularmente famosa por sus playas y Capri… Capri fue durante mucho tiempo el epicentro del glamour mediterráneo y aunque ahora comparte esa corona con localidades como Marbella o Saint Tropez entre otras, no cabe duda de que quien tuvo… retuvo.

Capri | Pixabay

De Italia saltamos a Grecia y afrontamos una dificultad mayúscula, elegir solo algunas de las islas griegas que tanto nos gusta visitar: Creta, Santorini y Mikonos son, probablemente, las más famosas pero otras como Corfú o Rodas no se quedan atrás. Creta es la más grande las islas griegas y es el lugar donde podrás visitar el palacio de Knossos (el que escondía en sus cimientos el laberinto del minotauro…); a Santorini y a Mykonos les precede su fama, probablemente, más que cualquier otra isla griega y es que son de los destinos más deseados del mundo, la una por sus casitas blancas y sus puestas de sol y la otra por su vida nocturna y sus playas. La cosa no queda ahí, Rodas es una isla famosa por su patrimonio histórico y Corfú pasa por ser una de las más bellas del Mediterráneo porque, además de su esencia griega, guarda influencias venecianas, francesas y británicas.

Corfú | Pixabay

¿Más islas mediterráneas famosas? Seguro que estás pensando en la francesa Córcega, en Chipre y en Malta (nosotros también); Córcega es la isla en la que nació Napoleón y es famosa por sus paisajes montañosos y sus playas de escándalo, es francesa aunque con desgana, por tener tienen hasta su propia lengua; Chipre es una isla partida en dos, una parte es un país independiente y la otra pertenece a Turquía, en cualquier caso es una isla mediterránea preciosa y muy rica culturalmente tanto por su influencia turca como por su influencia griega. Y qué decir de Malta, de sus playas, sus pueblos, su patrimonio histórico...