La ciudad de la Comunidad de Madrid que tiene el mercadillo medieval más famoso de España: Es este fin de semana

Con la llegada del otoño son muchos los municipios de la Comunidad de Madrid que celebran fiestas medievales, como es el caso del Mercado Romano que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Galapagar.

Y ahora del 8 al 12 de octubre tiene lugar el Mercado Cervantino de Alcalá de Henares, uno de los más famosos de España. Bajo el subtítulo de "Sábete Sancho, que Alcalá es para vivirla", este mercado mantendrá su esencia y su esquema habitual y seguirá apostando por conocer a todos personajes cervantinos.

Como en ediciones anteriores, en el imaginario de esta actividad se han sumado simbólicas imágenes del dibujante Max Hierro, que pondrán en valor a todos los personajes de la obra de Cervantes. A su espléndido Quijote, que sirvió para ilustrar el cartel del Mercado Cervantino 2022, se unió al año siguiente Dulcinea, cartel del 2023 y en 2024 le tocó el turno a Preciosa.

Para este año el elegido ha sido Sancho, el cual ilustrará el cartel de este 2025. Se sumarán a los anteriormente mencionados otros personajes icónicos del universo cervantino como Blanca Luna, Princesa Micomicona, Rinconete y Cortadillo o Vidriera, entre otros, y se apostará por reforzar la imagen del mercado más importante de nuestro país

La Plaza de San Diego, Plaza de Cervantes, Plaza de los Santos Niños o Plaza de Palacio, Calle Mayor, Calle San Juan o Calle de Sandoval y Rojas forman parte del escenario habitual que transportan prácticamente al Siglo de Oro a una ciudad con una clara devoción cervantina.

No faltarán durante todos los días las espectaculares justas medievales, donde los valientes caballeros se miden en duelos subidos a sus brillantes caballos, o la 6ª Edición del Festival Celta que contará con conciertos en cada noche del mercado, y que se realizarán una vez más en el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal.