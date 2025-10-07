El pasaje del terror más largo de la Comunidad de Madrid: Efectos especiales, más de 40 actores y solo cuesta 3 euros

Cuando pensamos en pasajes del terror siempre nos vienen a la mente parques temáticos como Parque Warner o el Parque de Atracciones de Madrid, que siempre tienen muchísimas actividades y eventos por Halloween. Pero... ¿te imaginas ir al más largo de la comunidad por solo 3 euros?.

Se trata de Halloween Horror Zone, el gran pasaje del terror organizado por la asociación Gigantes y Cabezudos de Torrejón de Ardoz, con la colaboración del Ayuntamiento. Tiene lugar en la Plaza de Toros Municipal durante el puente de Todos los Santos y está considerado el pasaje del terror profesional más largo de la Comunidad de Madrid.

Es una experiencia única que agrupa ScareZones, Zonas Temáticas y FoodTrucks. Este año contarán con la participación de más de 40 actores en directo, nuevos efectos especiales que intensificarán la experiencia y harán todos aquellos que se atrevan a ir vivan el recorrido como si estuviera dentro de una película de terror.

Además, en el exterior de la plaza habrá un pasacalles temático, música a cargo de DJ Horror y una zona con FoodTrucks donde los visitantes podrán comer y beber. El pasado año la recaudación fue donada a las víctimas de la DANA y este año se destinará a la asociación Sonrisas sin Cáncer. El pasaje está adaptado a personas con movilidad reducida.

Entradas y horarios

Entradas

El precio de la entrada es de 3 euros por persona, con 1 euro destinado a fines benéficos. Las entradas se adquieren directamente en la taquilla del acceso al pasaje, coincidiendo con la hora de entrada. La cola de acceso se abre 30 minutos antes del inicio de cada jornada, facilitando la organización del público. La organización recuerda que no se admiten devoluciones bajo ningún concepto.

Horarios