Día de la Hispanidad: Museos y monumentos que abren gratis el 12 de octubre

Este domingo 12 de octubre es el Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España, aunque solo 5 comunidades celebran el festivo el lunes 13 de octubre. Por este día tan importante en nuestro país, hay preparadas multitud de actividades, como el tradicional desfile militar, conciertos gratuitos e incluso muchos museos y monumentos abren gratis.

Desfile militar aéreo en el Día de la Hispanidad en España | iStock

De este modo, tanto madrileños como visitantes podrán disfrutar de un día cargado de cultura ya que habrá acceso gratuito a multitud de museos, edificios y monumentos de Madrid y alrededores. A continuación te contamos algunos de ellos:

Museos que abren gratis el 12 de octubre

Museo Nacional del Prado: De 10:00 a 19:00 horas

Museo Reina Sofía: De 10:00 a 14:30 horas

Museo Thyssen-Bornemisza: De 10:00 a 19:00 horas

Museo Arqueológico Nacional (MAN): De 9:30 a 15:00 horas

Museo del Romanticismo: De 10:00 a 15:00 horas

Museo de América: De 10:00 a 15:00 horas

Museo Cerralbo: De 10:00 a 15:00 horas

Museo del Traje: De 10:00 a 15:00 horas

Museo de Antropología: De 10:00 a 15:00 horas

Museo Nacional de Artes Decorativas: De 10:00 a 15:00 horas

Real Academia de ellas Artes de San Fernando: De 10:00 a 15:00 horas

Monumentos que abren gratis el 12 de octubre

Comunidad de Madrid

Galería de las Colecciones Reales: De 10:00 a 19:00 horas

Palacio Real de Madrid: Suele tener entrada gratis por la tarde-noche (de 18:00 a 23:00 horas), después de la recepción de los Reyes, en una jornada de puertas abiertas.

Palacio Real de El Pardo: De 10:00 a 18:00 horas

Palacio Real de Aranjuez: De 10:00 a 18:00 horas

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: De 10:00 a 18:00 horas

Real Monasterio de la Encarnación: De 10:00 a 15:00 horas

Monasterio de las Descalzas Reales: De 10:00 a 15:00 horas

Castilla y León

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso: De 10:00 a 18:00 horas

Palacio Real de Riofrío: De 10:00 a 18:00 horas

Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos): De 10:30 a 15:00 horas

Real Monasterio de Santa Clara (Tordesillas): De 10:30 a 15:00 horas

Toledo

Catedral Primada: De 14:00 a 18:30 horas

Museo del Greco: De 10:00 a 15:00 horas

Museo del Ejército: De 10:00 a 16:30 horas

Extremadura

Monasterio de San Jerónimo de Yuste: De 10:00 a 18:00 horas

Islas Baleares