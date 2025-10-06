La famosa plaza de París que tiene vistas a la Torre Eiffel y que debe su nombre a una isla de Cádiz

Cuando viajamos y queremos descubrir nuevos destinos, sabemos que una parte importante de las ciudades y de los pueblos son sus plazas, ya que casi siempre es su centro neurálgico. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de la plaza con más edificios históricos de Europa, que está en España, en Úbeda.

Pero... ¿sabías que una famosa plaza de París debe su nombre a una isla de Cádiz? Se trata de la Plaza del Trocadero y es muy popular por ser un mirador icónico con unas vistas espectaculares de la Torre Eiffel.

Sin embargo, también ha sido lugar de importantes eventos históricos, como por ejemplo, en 1948, la Asamblea General de la ONU ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la explanada. Además, el 23 de junio de 1940, Adolf Hitler posó para una foto icónica en la Plaza del Trocadero con un aire de Napoleón moderno.

¿Por qué se llama Plaza del Trocadero?

La plaza del Trocadero en París recibe su nombre de la victoria de las tropas francesas en la Batalla del Trocadero, que ocurrió en la isla del Trocadero, en la bahía de Cádiz (España), en 1823. Las celebraciones de esta victoria se extendieron a París, y en honor a ella, se bautizó este rincón parisino como Trocadero.

Este acontecimiento bélico puso fin al Trienio Liberal español (1820-1823) y restauró el poder del monarca absolutista Fernando VII, marcando el inicio de la llamada "Década Ominosa". Por lo que esta zona de París, en la colina de Chaillot, pasó a llamarse Trocadero en 1823, en conmemoración de la victoria francesa en la batalla española.

Como plaza, fue creada en 1869, aunque el antiguo Palacio del Trocadero se construyó para la Exposición Universal de 1878. Este palacio fue demolido en 1937 para dar paso al actual Palacio de Chaillot, pero el nombre de Trocadero perdura en la plaza y sus jardines, desde donde se obtienen unas de las vistas más famosas de la Torre Eiffel.