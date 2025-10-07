Ofertas de Prime Day: La mochila de Amazon rebajada que puedes llevar gratis en la cabina de todos los aviones

Con los nuevos estándares establecidos por la Unión Europea, son muchas las aerolíneas que están ajustando las medidas del equipaje de mano permitido en el avión, como es el caso de Ryanair, que ahora admite maletas o mochilas de 40 x 30 x 20 centímetros, un 33% superior al establecido por la UE (40 x 30 x 15 cm).

Cada vez son más las personas que, cuando viajan con aerolíneas lowcost, optan por llevar a bordo una pieza de equipaje de mano gratuita (que debe caber debajo del asiento del pasajero) en lugar de pagar una tarifa más cara o facturar para poder llevar una maleta mas grande.

Mochila de SZLX de Amazon para viajar en cabina | Amazon

Es por eso que, ahora que ha comenzado la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon (días 7 y 8 de octubre) queremos que eches un vistazo a esta mochila de SZLX que es ideal para viajar en la cabina del avión y que está rebajada a 21,18 euros. Tiene una capacidad para 20 litros y su tamaño estándar es de 40x20x25 centímetros. Aunque a la hora de comprarla puedes seleccionar el tamaño de la aerolínea con la que vas a viajar, como Ryanair, Wizzair o Easyjet.

Esta mochila está hecha de poliésterresistente al agua, cuenta con buena permeabilidad al aire y disipación del calor con dos correas acolchadas para los hombros, ofrece un transporte liviano y de refuerzo de fuerza, alivia la presión de los hombros y se mantiene fresca cuando la llevas.

Cuenta con un compartimento separado para los zapatos, dos bolsillos principales, dos compartimentos para el portátil o Tablet e incluso una bolsa húmeda resistente al agua para separar los artículos secos de los húmedos.