Estos son los mejores lugares de Europa para recoger setas

Nos gustan las setas en todas sus variedades, de los níscalos a los boletus pasando por los rovellones, las setas de roble, las trompetas de la muerte, o los rebozuelos entre otras; ahora bien, la cuestión es ¿cuáles son los mejores lugares de Europa para recoger estas setas? A continuación te recomendamos algunos pero antes un par de consejos: recuerda que la recolección de setas en muchos lugares está regulada, en algunos de ellos necesitas un permiso o incluso una licencia y, además, dado que algunos de estos lugares son parques nacionales o reservas, puede estar limitada la cantidad de setas a recoger (o incluso prohibida); ten en cuenta también que el mejor momento del otoño para recoger setas llega siempre después de las lluvias, con humedad.

Vayamos al lío, estos son algunos de los mejores lugares de Europa para recoger setas:

Austria

Chantarelas | Pixabay

Empezamos por Austria porque así podemos recordar que si bien este país es un gran destino de invierno y nieve, ya en otoño y en tiempo de setas se presenta como atractivo y sabroso a rabiar ¿lugares para recoger setas en Austria? El Tirol en general, y en particular en los alrededores de Innsbruck, la recolección de setas es una actividad habitual, tanto es así que precisamente en esta localidad austríaca existe un servicio municipal dedicado a asesorar acerca de las setas para que, antes de lanzarte a recogerlas, tengas claro lo que debes buscar y recoger. La zona del Tirol es rica en setas comestibles, aquí podrás recoger boletus o chantarelas entre otras variedades.

Otra región austríaca rica en setas es Mondsee-Irrsee, es popularmente conocida como ‘mushroom hunting’ porque los bosques locales son particularmente ricos en setas y por tanto su recogida es una práctica más que habitual en otoño y tras los días de lluvia; Estiria también es región de setas, en esta zona hay rutas de senderismo organizadas para la recolección de setas (mushroom nature trail), son rutas de fácil acceso en los bosques locales, en especial en los alrededores de la estación de la góndola Hchwurzen.

Polonia

Setas | Pixabay

Los alrededores de la ciudad de Cracovia son ricos en setas en esta época del año ¿los lugares más recomendados para recogerlas? El Bosque Zabierzów y el Bosque Niepolomice, en ambos abundan las setas comestibles como los boletus; el gran bosque de pinos y abedules de Notec también es muy recomendado para la recolección de setas, es de hecho el más emblemático de Polonia en lo que a la recolección de setas se refiere y es que se trata de un bosque de fácil acceso en el que crecen diferentes variedades (boletus, chantarelas, parasols…)

República Checa

Setas | Pixabay

Si quieres disfrutar de la recolección de setas en la República Checa lo mejor que puedes hacer es volar a Praga, en sus alrededores tendrás lugares de lo más variado para disfrutar de la recolección de setas: los bosques de robles, pinos y abetos de Klánovicky son ricos en setas y además se accede a ellos con facilidad y rapidez desde la capital checa; también se accede con facilidad a los bosques y parques de Kunraticky les, Obora Hvezda y Divoka Sarka. A todos estos lugares se puede llegar incluso en transporte público.