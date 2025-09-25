El municipio de Madrid que viaja a la antigua Roma este fin de semana: Mercadillo, pasacalles, espectáculos y más

En muchas ocasiones te hemos hablado de fiestas o mercadillos medievales que se celebran en España y este fin de semana un municipio de Madrid vuelve a la antigua Roma gracias a su Mercado Romano.

Del 26 al 28 de septiembre, Galapagar, situado al norte de la Comunidad de Madrid, celebra este evento con actividades para toda la familia, como talleres, espectáculos, pasacalles, puestos de comida y mucho más.

El centro neurálgico es la Plaza de la Constitución, la plaza de la Iglesia, el inicio de la avenida de los Voluntarios y el final de la calle Guadarrama. El horario de las actividades comienza a las 11:00 horas y terminará a las 23:00 horas.

Como ya te hemos comentado, habrá espectáculos de malabares, exhibiciones de artesanía y joyería o puestos gastronómicos, con comida gallega o queserías tradicionales.

Además, los más pequeños también podrán disfrutar estos días, ya que habrá actividades como una escuela infantil de lucha de gladiadores y mucho más.