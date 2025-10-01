Dónde es festivo el 12 de octubre en España: Solo 5 comunidades pasan al lunes el Día de la Hispanidad

Recientemente te contábamos cuántos festivos hay hasta finales de 2025 en España y es que aunque son muchas las personas que tienen la vista puesta en el próximo 12 de octubre, tenemos que informarte que, lamentablemente, no todas las comunidades tendrán el día como festivo.

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España pero este año cae en domingo (día no laboral), por lo que no genera de forma automática un día laborable adicional en todas las comunidades. De hecho, tan solo hay 5 comunidades que han decidido trasladar el día al lunes 13 de octubre.

Calendario de 2025 | iStock

Las únicas 5 comunidades de España que tendrán festivo por la Fiesta Nacional de España (pasándolo al 13 de octubre) son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Sin embargo, el resto de las autonomías tendrán que trabajar ese lunes.

Así que, el 12 de octubre es festivo en toda España oficialmente, pero el día de descanso "práctico" (el lunes 13) sólo lo disfrutan en las comunidades que han acordado trasladarlo.

Desfile militar aéreo en el Día de la Hispanidad en España | iStock

Como bien sabrás, en España los festivos se fijan entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos: por ley hay 14 días festivos retribuidos al año, de los cuales 8 son nacionales y no se pueden cambiar (como el 1 de enero, el 1 de mayo o el 25 de diciembre), hasta 4 pueden ser sustituidos por las autonomías para celebrar fiestas propias, y 2 corresponden a cada municipio, normalmente dedicados al patrón o patrona local.