Un viaje en el tiempo: 6 pueblos medievales que tienes que visitar en octubre

El mes de octubre es una de las mejores épocas del año para hacer turismo rural, ya que no hace ni mucho frío, ni mucho calor. Recientemente te hablábamos del pueblo medieval de Cantabria que está a media hora de Santander y que tiene su casco antiguo casi intacto.

Y ahora hemos querido hacer una lista de 6 pueblos medievales de España que tienes que visitar este mes para "viajar en el tiempo" y descubrir paisajes otoñales, gastronomía local y tranquilidad fuera de temporada.

Albarracín (Teruel, Aragón)

Albarracín, en Teruel | iStock

Es uno de los más bonitos de España y es famoso por su casco antiguo amurallado, las casas encajadas en la ladera y sus calles estrechas. Su ubicación entre montañas y su trazado de calles empedradas y casas rojizas te transportan a la Edad Media.

Sos del Rey Católico (Zaragoza, Aragón)

Sos del Rey Católico | iStock

Cuenta con uno de los núcleos fortificados mejor conservados: restos de murallas, palacios, iglesia románica, judería...etc. Aquí nació Fernando el Católico, lo que le da un fuerte valor histórico. Además, ofrece una gastronomía aragonesa de temporada, con setas, guisos y caza.

Sigüenza (Guadalajara, Castilla-La Mancha)

Sigüenza, en Guadalajara, con la Catedral de fondo | iStock

Tiene un imponente castillo medieval convertido en parador nacional y la catedral y las calles adoquinadas conservan la atmósfera del siglo XII. No te puedes perder su fortaleza, sus murallas y su casco antiguo con ambiente medieval muy bien preservado.

Peñafiel (Valladolid, Castilla y León)

Peñafiel, pueblo de Valladolid | iStock

Con su castillo dominante (actualmente Museo del Vino), sus bodegas subterráneas y el entorno de la Ribera del Duero, lo convierten en un destino ideal para este otoño. Combina patrimonio medieval con rutas enoturísticas: vendimia, catas y bodegas tradicionales.

Pedraza (Segovia, Castilla y León)

Pedraza, pueblo de Segovia | iStock

Es una villa pequeña y tranquila donde el tiempo parece haberse detenido. No te puedes perder su muralla, su castillo y su Plaza Mayor porticada. En octubre es perfecta para pasear sin agobios.

Aínsa (Huesca, Aragón)

Aínsa, en Huesca | iStock

En el Pirineo aragonés, su casco antiguo conserva la traza medieval y está declarado Conjunto Histórico-Artístico: plaza, iglesia, castillo, relación con naturaleza espectacular.