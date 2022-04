Una precuela. Ambientada en la época previa a la Segunda Guerra Mundial o en los últimos días del reinado de la reina Victoria. Son los dos escenarios que, según informa Deadline, baraja la plataforma de la gran 'N' carmesí para seguir perpetuando el éxito de una de sus series estrella. 'The Crown' ha sido un exitazo desde que Claire Foy se metió en la piel de Isabel II en la primera temporada de la serie. Hay que dejar claro que, de momento, Netflix está llevando a cabo las primeras conversaciones con la productora Left Bank para comprobar la viabilidad del proyecto. Su intención de seguir con la expansión de este universo son firmes, aunque al estar el proyecto solo en ciernes, hay tantas posibilidades de que salga adelante o que se quede por el camino.

Por eso Netflix está buscando un buen argumento del que tirar. De ahí que la idea sea situar la trama en un periodo tan tenso como el anterior al conflicto bélico más importante de nuestra historia reciente. Tampoco podemos olvidar que Victoria fue la regente inglesa que más años estuvo en el trono hasta que la propia Isabel II la superase. Cuantos más años de regente, más tramas y eventos históricos se podrán tocar.

De momento, lo único seguro es que nos quedan dos temporadas para disfrutar de 'The Crown'. No son poca cosa porque, por ejemplo, en la 5ª temporada asistiremos a los últimos años de Diana de Gales antes de su trágica muerte. La tensa relación con Carlos de Inglaterra, su divorcio, las relaciones de los dos con otras parejas y el escándalo que eso supuso para la corona británica desestabilizarán mucho a la familia más importante de Inglaterra. Imelda Staunton ('Harry Potter y la Órden del Fénix') y Johnathan Pryce ('Juego de Tronos') recogen el testigo de Olivia Colman y Tobias Menzies para interpretar a Isabel y a Felipe. Para los papeles de Carlos y Diana, Elizabeth Debicki ('Tenet') y Dominic West ('The Wire') sustituyen a Emma Corrin y Josh O´Connor.