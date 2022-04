El futuro ya está aquí y la serie británica 'Black Mirror' creada por Charlie Brooker enfrenta al público a las posibles consecuencias para la sociedad de los avances tecnológicos que disfrutamos alegremente. Se trata de una serie que combina los géneros de terror y de ciencia ficción y que tras dos temporadas en Channel 4 llamó la atención de Netflix, que se hizo con la serie y desarrolló tres entregas más entre 2016 y 2019.

En total, son 22 episodios entre los que no es fácil elegir cuál ha causado un mayor impacto. Si no has visto la serie pero tienes curiosidad, puedes empezar por ver los 15 capítulos de la serie mejor valorados por los usuarios y la crítica en páginas como Rotten Tomatoes e IMBD que te dejamos a continuación. Lo bueno es que al ser episodios autoconclusivos e independientes puedes empezar por el que quieras.

'Blanca Navidad' (Especial 2014)

IMBD: 9,1 Rotten Tomatoes: 90%

John Hamm ('Mad Men') y Rafe Spall ('Ciclos') son los protagonistas de este episodio que como su nombre indica se ambienta en Navidad. La trama nos traslada a un paraje remoto en el que dos hombres pasan esta señalada festividad en una cabaña aislada por la nieve por motivos que, en un principio se desconocen. Según avanza el capítulo vamos conociendo más sobre los personajes y los motivos por los que han acabado ahí, gracias a tres historias dramáticas que ellos mismos relatan y que exploran el concepto de bloqueo o de cancelación de alguien en la vida real y no únicamente en redes sociales, tal y como actualmente permite la tecnología.

'Hang the DJ' (4x04)

IMBD: 8,7 Rotten Tomatoes: 92%

Este episodio lleva al extremo el tema de las aplicaciones para ligar en las que un algoritmo decide a quién debe conocer el usuario en función de la información que ha proporcionado en el perfil y de la manera en que interactúa con otros usuarios. Georgina Campbell ('Broadchurch') y Joe Cole ('Peaky Blinders') son los amantes que se cruzan en este episodio y que van a tratar de desafiar al sistema para seguir sus instintos en lugar de las órdenes del algoritmo que, en este caso, también determina exactamente cuánto tiempo deben pasar juntos.

'Black Museum' (4x06)

IMBD: (8,6) Rotten Tomatoes: 75%

El último episodio de la cuarta temporada es una suerte de colección de pequeñas historias narradas por Rolo Haynes, al que da vida Douglas Hodge ('The Undoing') y que ejerce de guía de este peculiar museo de los horrores relacionado con la tecnología a una solitaria joven interpretada por Laetitia Wright (Small Axe). Haynes le explica a Nish la historia de tres de los artefactos que se han puesto al servicio de las perversiones humanas en diferentes momentos, sin saber que alguna de esas historias está directamente relacionada con la visitante del museo y cuando lo descubra quizá sea demasiado tarde.

'San Junípero' (3x04)

IMBD: 8,6 Rotten Tomatoes: 92%

La localidad californiana de San Junípero da nombre a este episodio de 'Black Mirror' ambientado a finales de los años 80. La trama se centra en Yorkie, una mujer tímida interpretada por Mackenzie Davis, que verá cómo su vida se transforma tras conocer y comenzar una relación con la extrovertida Kelly, a la que da vida Gugu Mbatha-Raw. El giro se produce cuando se descubre que la localidad es en realidad un entorno virtual en el que habitan personas desahuciadas y fallecidas. En concreto, este episodio obtuvo dos premios Emmy.

'Odio nacional' (3x06)

IMBD: 8,5 Rotten Tomatoes: 80%

El ciberacoso y las amenazas de muerte son el tema central de este episodio con el que 'Black Mirror' cerraba su tercera temporada. El capítulo sigue a varios personajes públicos que por diferentes motivos han provocado el odio de una gran parte del público que desea que desparezcan y entonces todos ellos terminan muriendo en extrañas circunstancias. La inspectora Karin Parke, interpretada por Kelly Macdonald ('Line of duty'), es la encargada de investigar lo sucedido junto a su equipo. Nadie queda inmune porque quienes desearon la desaparición de los personajes serán al mismo tiempo atacados por enjambres de insectos robóticos.

'Toda tu historia' 1x03

IMBD: 8,5 Rotten Tomatoes: 89%

Este episodio de la primera temporada de 'Black Mirror' cuenta con la pluma del creador de 'Succession', Jesse Armstrong. Y de nuevo explora el papel de la tecnología en el ámbito de las relaciones románticas y no precisamente para bien. La trama nos transporta a una realidad alternativa en la que todo el mundo lleva un registro de lo que hace gracias a un dispositivo implantado detrás de la oreja nada más nacer. Todo lo que se graba se puede reproducir en una pantalla o en los propios ojos. En esa realidad encontramos a Liam que sospecha de su mujer Ffion y del tipo de relación que mantiene con su ex Jonas. Así se forma un triángulo amoroso en el que volver a las imágenes del pasado será, por un lado, clave para saber la verdad y, por otro lado, un lastre para sus protagonistas. Toby Kebbell (Servanr), Jodie Whittaker (Doctor Who) y Tom Cullen ('Downton Abbey') son los principales actores del reparto.

'Cállate y baila' (3x03)

IMBD: 8,4 Rotten Tomatoes: 65%

Este episodio de la tercera temporada de 'Black Mirror' explora la condición humana y nos lleva a plantearnos qué estamos dispuestos a hacer por mantener a salvo nuestro más oscuros secretos. El protagonista es Alex Lawther en el papel de un adolescente que comienza a ser chantajeado después de que un virus en su ordenador permita a un hacker anónimo acceder a un vídeo suyo masturbándose mientras observa unas imágenes. Al saber que ha sido descubierto, Kenny accede a cumplir con todo lo que le pide el hacker y así conocerá a otros hombres y mujeres que también están siendo chantajeados por diferentes motivos. Sin embargo, finalmente descubrirán que sus intentos por salvar su reputación son en vano.

'USS Callister' (4x01)

IMBD: 8,3 Rotten Tomatoes: 95%

Con cinco premios Emmy este episodio de 'Black Mirror' es todo un homenaje a 'Star Trek', saga de la que es fan William Bridge, cocreador junto a Charlie Brooker. En este capítulo, Robert Daly es un programador talentoso y confundador de un conocido juego online, pero no es precisamente el más popular en su lugar de trabajo. Daly da rienda suelta a su frustración en una aventura espacial del tipo de 'Star Trek' creada por él mismo y en la que ha clonado a sus compañeros utilizando su ADN. La trama se desarrolla en el plano real y en el virtual del juego creado por Daly hasta que los dos mundos se cruzan. Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Michaela Coel o Billy Magnussen encabezan el reparto del capítulo.

'Caída en picado' (3x01)

IMBD: 8,3 Rotten Tomatoes: 95%

Este episodio de 'Black Mirror' presenta un universo alternativo en el que las personas son calificadas con una escala de calificaciones, igual que hoy en día los hoteles por ejemplo. Esa calificación se consigue a través de los likes y las recomendaciones que se obtienen en la interacción con otras personas y en función de la calificación de quién valore se aumenta más o menos la valoración propia. Es el mundo de los likes de Instagram llevado al extremo y a todos los ámbitos de la vida. El episodio está basado en una historia del creador de la serie y escrito por los creadores de 'Parks and Recreation', Rashida Jones y Michael Schur. En este contexto, encontramos a Lacie Pound que vive con su hermano Ryan y que necesita elevar su calificación de 4,2 a 4,5 para así poder acceder a comprar su propio apartamento de lujo. Para lograrlo debe interactuar con personas con valoraciones superiores a la suya, su gran oportunidad llegará con la boda de su amiga de la infancia en la que deberá pronunciar un buen discurso si quiere impactar en los invitados de altísimas calificaciones. Sin embargo, sus planes comenzarán a torcerse y llevarán a la protagonista (y a los espectadores, de paso) a reflexionar sobre la importancia excesiva que le damos a las opiniones y valoraciones que los demás hacen de nosotros.

'Playtesting' (3x02)

IMBD: 8,1 Rotten Tomatoes: 86%

Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Wunmi Mosaku y Ken Yamamura encabezan el reparto de este episodio de 'Black Mirror' que se adentra en el terreno del terror psicológico. Russell se mete en la piel de Cooper, un joven que tras la muerte de su padre enfermo de Alzheimer no logra conectar con su familia y decide emprender un viaje sin rumbo fijo por el mundo. Cuando llega a Londres sufre un robo y decide buscar una forma de obtener dinero rápidamente hasta que el banco regularice sus cuentas. Gracias a una conocida decide probar un trabajo como tester de un videojuego virtual experimental que le llevará a enfrentarse a sus peores pesadillas mediante un chip implantado en su cerebro. Todos los experimentos conllevan riesgos y el precio que paga Cooper será muy alto.

'Oso Blanco' (2x02)

IMBD: 8 Rotten Tomatoes: 88%

El concepto de Gran Hermano como ese ojo que todo lo ve está muy presente en este episodio de 'Black Mirror' que también explora cómo afecta la tecnología a la empatía, como la exposición a la violencia hace que nos acostumbremos a ella y como el seguimiento de actos violentos o tragedias se ha convertido en mero entretenimiento. Una mujer se despierta sin recordar nada y a pesar de que pide ayuda a un montón de gente que la observa y graba con sus móviles sin ofrecerle ningún soporte. Entonces comienza a ser perseguida junto a otra mujer y juntas tratan de eliminar al llamado Oso Blanco, el transmisor de una señal que convierte a las personas en seres pasivos que únicamente graban todo lo que pasa alrededor. Cuando logran llegar hasta el transmisor, Victoria ya ha logrado recordar algunos aspectos de su pasado y pronto descubre que todo es un espectáculo que forma parte del castigo que se le ha infligido por un delito que cometió junto a su pareja.

'El himno nacional' (1x01)

IMBD: 7,7 Rotten Tomatoes: 100%

El potente primer episodio de 'Black Mirror' nos introduce en el mundo de la comunicación política. Rory Kinnear interpreta a un ficticio primer ministro británico Michel Callow que de la noche a la mañana se convierte en la víctima de un chantaje a cambio de salvar la vida de una importante integrante de la familia real británica que ha sido secuestrada, la Princesa Susannah (Lydia Wilson). A cambio de mantenerla con vida, Callow debe mantener relaciones sexuales zoofílicas con una cerda y el acto debe ser retransmitido en directo. El político se debate entre ceder al chantaje y preservar su imagen pública y negarse para acceder a la petición de su esposa y salvar su vida personal. El secuestro es en realidad un intento de demostrar lo fácil que es desviar la atención de la población.

'15 millones de méritos' (1x02)

IMBD: 8 Rotten Tomatoes: 100%

Este impactante episodio de la primera temporada de 'Black Mirror' nos lleva hasta un futuro cercano en el que todo en la vida está automatizado y la vida se desarrolla en espacios cerrados en los que las personas desarrollan un trabajo rutinario que consiste en pedalear en bicicletas estáticas para producir energía y con ella sostener un mundo que vive por y para el entretenimiento audiovisual. Es además el medio para obtener méritos, el dinero virtual para comprar comida y caprichos. La sociedad desprecia las personas con sobrepeso que están en la escala social más baja a la que se humilla en programas de televisión. En este mundo deshumanizado la única aspiración de las personas es participar en concursos de talentos para que sus habilidades les permitan acceder a un mundo presuntamente más libre y lujoso. Daniel Kaluuya y Jessica Brown-Findlay son los protagonistas del episodio.

'Ahora mismo vuelvo' (2x01)

IMBD: 8 Rotten Tomatoes: 93%

Hayley Atwell es la actriz que se mete en la piel de Martha, la joven que pierde a su pareja Ash, que interpreta Domhnall Gleeson, solo un día después de mudarse a vivir juntos a una casa en el campo. La pérdida se agrava cuando Martha descubre que está embarazada y para superar el duelo decide probar una tecnología que permite a los vivos comunicarse con una versión virtual de la persona fallecida. La comunicación es posible gracias a un programa que genera nuevas conversaciones basándose en los registros de todos los mensajes que la persona compartió en vida a través de sus redes sociales, teléfono y correo electrónico. Aunque al principio se resiste, Martha comienza a comunicarse mediante mensajes instantáneos y según pasa el tiempo ese contacto empieza a ser insuficiente. Los avances permiten convertir el avatar virtual de Ash en un androide físico logrando un gran parecido, aunque hay rasgos de la personalidad que no es posible imitar y eso acabará destrozando a Martha.

'Arkangel' (4x02)

IMBD: 7,3 Rotten Tomatoes: 78%

Jodie Foster dirige este episodio que explora el concepto de la superprotección de los padres hacia los hijos. Arkangel es el nombre de una empresa que ha creado unos chips que implantados en los niños permite a los padres rastrear a sus hijos. Rosemarie DeWitt interpreta a Marie, una madre soltera que hace uso de esta tecnología con su hija Sara, pero que tras algunas malas experiencias decide dejar de utilizar el chip, al menos de momento. Sara crece en libertad, pero su madre cambia de opinión cuando la joven llega a la adolescencia y comienza a mostrar un comportamiento mucho más rebelde. El problema es que comienza a usarlo sin que su hija lo sepa y la tecnología para intentar controlar a su hija terminará volviéndose en su contra.