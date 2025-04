Kiko Bena, Koldo en 'Física o Química: La Nueva Generación', sobre el estreno en Antena3: "Asusta, pero creo que va a gustar"

Kiko Bena, quien interpreta a Koldo en 'Física o Química: Nueva Generación', ha visitado el plató de Zapeando para anunciar que Antena 3 comenzará a emitir la serie en abierto, tras el éxito que ha tenido en Atresplayer.

El actor confesó a Dani Mateo que siente algo de nervios ante esta nueva etapa: "Asusta, pero tengo ganas. Creo que va a gustar", dijo.

Kiko también habló sobre el tono de la ficción y su conexión con el público: "'Física o Química: Nueva Generación' recuerda mucho si ya has pasado esta etapa. Es muy fácil recordar cómo eras tú en esa época si ya la has pasado". Además, añadió: "Muchas veces las series para adolescentes están enfocadas en ellos, pero esta no la siento así".

La historia de Koldo

En la serie, Kiko Bena da vida a Koldo, un personaje que mantiene una trieja (una relación sentimental entre tres personas) junto a Asia y Jon. Una situación poco habitual que plantea todo un reto para el personaje.

"Es muy complicado el hecho de la mentalidad de Koldo", señala el actor, ya que su personaje "viene de un núcleo muy cerrado donde solo hay una forma de ver las relaciones".

A pesar de la dificultad, el papel también le ha ofrecido un aprendizaje personal: "Creo que trabajar este personaje me ha hecho concebir muchas formas de amor... lo veo factible, aunque sea un caos", reflexiona.