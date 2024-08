Gabriel, un vecino de Barcelona, está harto de cómo el turismo de masas está afectando a algunos barrios de su ciudad: "Nosotros no circulamos por la calle, sino que esquivamos", dice en referencia a la cantidad de turistas que hay a este programa de Equipo de Investigación en 2024, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Una visión que no concuerda con la que tiene una mujer hostelera, cuyo negocio se beneficia de la llegada de los turistas. Esto provoca un tenso enfrentamiento entre ambos, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia. "Nosotros vivimos de esto, estamos dando trabajo a gente que lo necesita", defiende ella, mientras que Gabriel no se puede callar y suelta: "No estoy de acuerdo, ¡el barrio ha perdido en muchos aspectos! El alquiler ha subido y los jóvenes de han marchado", le echa en cara.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.