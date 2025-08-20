José María Camarero analiza las posibles soluciones al problema de la vivienda: "Ojalá hubiera solo un carril"

"El problema de la vivienda no solo se va a solucionar bajando impuestos, construyendo más o topando los precios", afirma José María Camarero, que analiza diferentes soluciones para una cuestión que considera "compleja y estructural".

José María Camarero analiza en Más Vale Tarde el problema de la vivienda en España, en este caso en lo que respecta al alquiler de habitaciones para estudiantes, cuyo precio está desorbitado.

Para abordar esta difícil cuestión, y para la vivienda en general, Camarero considera que "se pueden hacer cosas", si bien señala que "lo que no se puede hacer es decir es que solo hay una opción posible para solucionar este problema".

"El problema de la vivienda no solo se va a solucionar bajando impuestos, construyendo más o topando los precios", comenta el experto, para el que estamos ante un problema "complejísimo y estructural" que requiere de algunas medidas a corto plazo y otras a medio y largo.

En su opinión, una de ellas sería "incentivar que salgan más pisos de alquiler a la calle", revisando los incentivos fiscales que "no están resultando" y legislando en contra de los impagos de alquiler, que aunque apunta que son pocos, "generan mucho miedo entre los propietarios". "Hay muchas opciones, ojalá hubiera solo un carril por el que movernos", afirma.