Después de títulos como 'El Orfanato', 'Lo imposible' o 'El secreto de Marrowbone', Sergio G. Sánchez estrena al fin 'Alma'. Al fin, porque el periplo de esta historia hasta convertirse en una serie ha sido largo. El propio creador ha contado que se inspiró en una experiencia personal cuando en 2005 sufrió un accidente de coche que le mantuvo cuatro meses en el hospital. Su memoria sufrió daños y tardo en recordar lo que sucedió en el accidente, un proceso en el que llegó a dudar de si lo que recuperaba eran sus recuerdos o las imágenes que creó a partir de lo que le contaban. Y de ahí surgió la idea de hacer un corto, que después se convirtió en largometraje y que luego paso a ser la serie que ya se puede ver en Netflix. 'Alma' se ha rodado íntegramente en Asturias en un entorno y unos paisajes que contribuyen a crear una atmósfera de misterio y que encajan con las historias mitológicas que dan origen a la trama.

Un nutrido elenco de actores protagoniza una ficción muy coral en la que cada uno de los personajes es una pieza de un gran puzzle que el público irá descubriendo en cada capítulo. Por eso era muy difícil entrevistar a los protagonistas sin forzarles a revelar algún spoiler, aún así nos contaron muchas cosas sobre sobre la serie y sobre sus personajes, incluido un episodio sobrenatural que vivió parte del equipo en una de las localizaciones.

Pero antes de nada, repasamos qué es 'Alma'. Se trata de un thriller de nueve episodios que se centra en un grupo de adolescentes que sufre una accidente de autobús durante una escapada de fin de curso en un refugio de montaña. La protagonista es Alma, a la que da vida Mireia Oriol y que sobrevive al accidente pero sufre un grave episodio de amnesia. Hay otros supervivientes, pero la mayoría de ellos han muerto. La protagonista comienza así un viaje por recuperar su memoria y, de paso descubrir quién es ella.

Todos coinciden en que se trata de un thriller sobrenatural pero también en que es mucho más que eso porque aseguran que, además de que tiene una gran carga emocional, se trata de "una serie de personajes" que "trata temas universales" que nos preocupan a todos como el duelo, la amistad, la enfermedad, la vida, la muerte y qué pasa después. Es lo que nos cuentan por ejemplo Mireia Oriol, Alex Villazan y Claudia Roset, los actores que componen el trio protagonista. Ellos son Alma, Tom y Deva. Sobre la protagonista, la actriz Mireia Oriol nos cuenta que es "una joven muy sensible, que no sabe quién es porque no se ha dado la oportunidad, ha estado en la sombra y el accidente supone para ella el inicio de un viaje para encontrarse". Su mejor amiga es Deva, una joven rebelde que tras su superficialidad y frialdad esconde una gran sensibilidad y mucho dolor, "una mochila muy grande" como lo define la intérprete Claudia Roset que ve a su personaje como una "nómada que no ha encontrado su sitio".

Para Álex Villazán, el actor que da vida a Tom, lo más importante de la serie es que "apela mucho a las emociones y es muy difícil no sentirse identificado con alguno de los personajes". "Es una gozada navegar por ella porque te vas perdiendo y encontrado a medida que avanzan los episodios, es un puzzle emocional para saborear lentamente", asegura. Aunque en este tipo de thrillers eso del consumo lento es complicado y se impone el atracón para acabar cuanto antes con la intriga.

Alrededor de estos tres protagonistas, encontramos al resto de personajes que van adquiriendo peso conforme avanza la serie. Está por ejemplo Nico, que como nos cuenta Milena Smit "es muy especial y tiene muchas claves de lo que sucede pero es un enigma para los demás". El puzzle no estaría completo sin Roque, "el liante y fiestero del grupo que también tiene su corazón, su hermana es la que consigue sacar su parte más sensible", asegura el actor Nil Cardoner. Roque "cambia totalmente tras el accidente y la razón de ese cambio es parte del misterio de la serie". Toda la trama se va intrincando con las leyendas e historias de la mitología local que cuenta el abuelo de Bruno, el papel que interpreta Pol Monen y que, aunque no forma parte del grupo, termina implicado en la historia. Su papel, nos cuenta, está marcado "por el rol de cuidador y no solo con su abuelo o con su hermano pequeño" con los que vive en el refugio de montaña que visitan los jóvenes en su viaje escolar. Por último, Javier Morgade nos habla de Martín "un chico necesitado de cariño y que tiene mucho miedo, un temor que se hace real con el accidente cuando comienza su pesadilla". El actor también apunta que en 'Alma' "nada es lo que parece y que no solo es importante el miedo a lo sobrenatural, sino a lo real".

Todos coinciden con Pol Monen en que la serie "tiene el sello de Sergio G. Sánchez" y es que 'Alma' entronca con su trabajo en 'El Orfanato' o con su creación más reciente 'La casa de Marrowbone', creada y dirigida por él. Ambas se enmarcan en el thriller sobrenatural y por eso preguntamos a los actores cuál es su relación o su percepción de ese mundo del más allá y de lo que pasa después de la muerte y, también, si su posición ha cambiado después de hacer la serie. Algunos, tal y como nos cuentan en el vídeo, están más predispuestos que otros a las experiencias sobrenaturales, pero lo que muchos comparten es que el rodaje les ha hecho más sensibles. De hecho, Milena Smit nos cuenta una anécdota del rodaje cuando rodando una escena nocturna "varios integrantes del equipo junto a ella y Mireia escucharon e incluso llegaron a ver una silueta". También Claudia Roset o Mireia Oriol reconocen haber vivido y sentido cosas, aunque no les entusiasma de la misma manera.