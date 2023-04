La nueva serie de 'Harry Potter, un spin-off de 'The Big Bang Theory', la precuela de 'Juego de Tronos' titulada 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', una serie dramática basada en las películas de Expediente Warren, la serie 'Peter & The Wolf', de Bono; son algunos de los anuncios para el nuevo servicio de streaming de Warner Bros. Discovery que pasa de ser HBO Max a Max, a secas. Durante la presentación de la plataforma se han mostrado los avances de otros títulos como la serie 'El Pingüino', con Colin Farrell; la serie dramática y satírica de espionaje 'The Sympathizer'; la miniserie 'True Detective: Night Country', con Jodie Foster y Kali Reis; la nueva miniserie de Kate Winslet, titulada 'The Regime'; y la serie infantil 'Gremlins: Los secretos de los Mogwai'.

Max ofrecerá "una variedad inigualable de opciones", según el presidente y director de Global Streaming & Games de Warner Bros. Discovery JB Perrette. La plataforma aglutina los originales de HBO, las películas de Warner Bros., los originales de Max, el universo DC, del Mundo Mágico de Harry Potter, una amplia oferta de contenido para niños y la mejor programación sobre todo tipo de temas.

Nuevas tarifas y modelos de suscripción

El nuevo servicio comenzará a funcionar en Estados Unidos desde el 23 de mayo y habrá que esperar a 2024 para conocer los detalles del lanzamiento en Europa. Lo más probable es que igual que allí lleguen cambios de tarifas que como ya se anunció antes de la fusión van a experimentar una subida. Siguiendo la estela de Netflix, entre las nuevas modalidades de suscripción habrá también una con publicidad. Aún así, en el caso de Estados Unidos, la compañía asegura que los usuarios de HBO Max tendrán acceso a Max al mismo precio que pagan hasta ahora. Estas son las características de las suscripciones, que como hemos dicho no se sabe si serán similares en Europa:

- Max Ad Lite | $9.99/mes o $99.99/año

2 transmisiones simultáneas, resolución de 1080p, sin descargas sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1

- Max Ad Free | $15.99/mes o $149.99/año

2 transmisiones simultáneas, resolución 1080p, 30 descargas sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1

- Max Ultimate Ad Free | $19.99/mes o $199.99/año

4 transmisiones simultáneas, resolución de hasta 4K UHD, 100 descargas sin conexión, calidad de sonido Dolby Atmos