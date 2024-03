'Among us' lo revolucionó todo. Courtois y Agüero estaban enganchadísimos a este juego, miles de personas se apuntaban a matar pequeños espacios de tiempo echando partidas y hasta incluyó terminología nueva en nuestro lenguaje. Desde 'Among Us', la gente empezó a usar al verbo 'funar' como sinónimo de acusar —en el juego, hay que buscar al impostor—. Ahora, el mítico juego da un salto a la pequeña pantalla, donde contará con las voces de cuatro estrellas del cine y la televisión.

Ashley Johnson (The Last of Us), Elijah Wood (Frodo, en El señor de los anillos, entre muchas otras interpretaciones), Randall Park (Fresh Off The Boat y WandaVision) e Yvette Nicole Brown (Malcolm, Community o Avengers: Endgame) serán los protagonistas de la serie de 'Among Us', una producción de CBS Studios de la mano del desarrollador del juego, Innersloth. La idea de la serie es seguir la premisa del juego: la tripulación de una nave espacial trata de encontrar a un cambiaformas que se hace pasar por miembro de la tripulación, el impostor, e intenta ir asesinado a los tripulantes.

Park será Red, el capitán de la nave Skeld, y estará acompañado de Purple (Johnson), jefe de seguridad de la nave; Orange (Brown), responsable de Recursos Humanos, y Green, un 'becario' sin salario. La división de animación de la CBS, Eye Animation Productions, comenzó a desarrollar la ficción de 'Among Us' el verano de 2023, que contará con la animación de Titmouse, tal y como señalan desde The Hollywood Reporter.

El escritor Owen Dennis es quien está detrás de esta creación. Dennis, que tiene un contrato con la CBS, contará con Forest Willard, Marcus Bromander y Carl Neisser como productores ejecutivos por la parte de Innersloth, mientras que Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio y Ben Kalina llevan con Titmouse.