En pleno 2020, cuando todos miran a la superpotencia que tendrán Xbox Series X y PS5 con sus gráficos en 4K, hay dos juegos que están arrasando y a los la UHD les importa más bien poco. Uno de ellos es Fall Guys, el título tipo 'Humor Amarillo' que es un fenómeno de masas. El otro son ya palabras mayores, pues Among Us está arrasando en Twitch y cuenta con millones de adeptos en el mundo.

Entre esos millones hay no pocos deportistas. Y no pocos futbolistas. En especial, dos. Dos que son unos 'jugones' y a los que es muy frecuente ver en retransmisiones vía 'streaming' jugando con el legendario Ibai Llanos. Porque si la pandemia del coronavirus y el confinamiento han dejado algo claro es que a los jugadores les encanta 'darle al joystick'.

Son, Thibaut Courtois y el Kun Agüero. El arquero del Real Madrid y el delantero del Manchester City son de los que más frecuentan Among Us y de los que más comparten sus experiencias con este videojuego que ha sorprendido a absolutamente todos. Y eso que salió en 2018...

¡Descubre al impostor... sin que te mate antes!

Dos años ha necesitado para alzarse por encima de bestias como Call of Duty o de Fall Guys, uno de los videojuegos más jugados con su original propuesta. La de Among Us también es original, sin duda. El título, disponible en PC, Android e iOS es una especie de... Cluedo. Más o menos.

En él, varios jugadores comparten espacio para realizar diversas tareas... menos uno. Uno que es el 'impostor', cuya misión es irse cargando a todos los demás participantes. El resto debe o bien sobrevivir el tiempo necesario o bien descubrir al asesino.

Todo detalle importa

Para ello, han de estar pendientes de todo mínimo detalle que haga. Desde no hacer absolutamente ni una tarea a tardar mucho en hacerlas a, directamente, entrar por rendijas, moverse demasiado rápido entre estancias o hacerse el 'inocente' en cuanto se reporte la presencia de un cadáver.

Su trabajo, el del impostor, es, directamente, que no le pillen. Para ello, deberá matar con extremo cuidado y no levantar sospechas. Además, también se dedicarán a crear coartadas perfectas, y falsas, para acusar a otros jugadores. Mucho ojo porque ellos también pueden dar la alarma si hay un muerto... que ellos mismos se han cargado.

En dos meses, ha crecido un 800%

Este es, a grandes rasgos, el concepto en que se basa el título. Uno que ha crecido, de junio a agosto, casi un 800% en cuanto al número de jugadores que disfrutan de él. Eso es solo en Steam, y es que si sumamos las versiones de dispositivos móviles la cosa se dispara.

Among Us ha llegado a tener un pico de 1,5 millones de jugadores simultáneos, algo que está afectando a los servidores en especial en Estados Unidos.

Han sido las redes sociales las que han ayudado a aupar a un juego que salió hace dos años y que no ha sido hasta ahora cuando se ha convertido en lo que es. En un título que ha superado a gigantes de los 'streamings' y que cuenta con no pocas personalidades jugando.

Ya hay confirmada una segunda parte

InnerSloth, la desarrolladora detrás del juego, no da crédito a lo que ha sucedido... pero viendo lo visto, ya han confirmado que la secuela del juego está en desarrollo.