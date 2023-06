La tercera temporada de 'Valeria' llega a Netflix el 2 de junio y es el momento de decir adiós a Valeria, Lola, Carmen y Nerea. Cuatro mujeres interpretadas por Diana Gómez ('La casa de papel 5'), Silma López ('Beguinas'), Paula Malia ('Loco por ella'), Teresa Riott ('El inmortal') con las que el público ha compartido dudas e inseguridades en sus relaciones de amor, en el trabajo o en el sexo. Hemos hablado con las protagonistas y con la escritora Elisabet Benavent sobre lo que vamos a ver en los nuevos capítulos, lo que ha supuesto este viaje para ellas y sobre la emoción de despedirse.

"Fue muy emotivo al final, al principio estás en la temporada y viviendo el día a día, la secuencia y centrada en esto. De cara al final, entre las secuencias que nos tocaba y también que algunos actores terminaban y se iban despidiendo empezaba a ver que esto era el final", cuenta Diana Gómez, Valeria en la ficción, sobre la emoción de decir adiós. "Me acuerdo del día que desmontaron el set y la gente se llevaba cosas del decorado -nosotras incluidas, apunta Silma López (Lola)-". Paula Malia (Carmen) cuenta que le daban ganas de ponerse en plan "actriz desquiciada" y gritar: "¡Nooo, estás es mi casa, es mío!". Ese fue para Diana Gómez "el momento más impactante porque fue como ya está...adiós" y añade que "fue muy, muy emocionante" mientras se le llenan los ojos de lágrimas.

Al verla, la actriz que da vida a Lola le pregunta si va a llorar porque a ella "también le dan ganas de llorar un poco". Las emociones están a flor de piel porque la tercera temporada pone el cierre a cuatro años de trabajo desde 2019 y con pandemia incluida. Teresa Riott, que interpreta a la perfeccionista Nerea, asegura que "estos cuatro años y tres temporadas han sido todo un aprendizaje y un viaje juntas muy gustoso, trabajoso, con dificultad y también mucho amor que da para escribir un libro". Paula Malia añade que no es un viaje cualquier porque al ser una serie de Netflix "tiene tanta exposición que ha cambiado la vida de las cuatro". "Me gustaría ver ese casting, cómo éramos unos animalitos y ver las personas que somos ahora", afirma casi sin poder terminar la frase por la emoción. "Hay mucho camino, lo hemos hecho juntas y ha sido precioso", termina. Diana Gómez suscribe la importancia de que todas "hayan cambiado dentro y fuera de la serie y ha sido juntas de la mano y es muy bonito". "Yo me llevo a la gente, me las llevo a ellas, a los chicos, me llevo a gente del equipo", asegura.

La serie es por encima de todo una "historia de amor de cuatro amigas" y eso es algo que queda aún más claro en la tercera entrega -al menos en los tres primeros capítulos que hemos visto-. Aunque haya tramas de amor, mucho sexo y problemas existenciales o en el trabajo, por encima de todo están ellas cuatro. Y es algo que está también claro para la creadora Elisabet Benavent. Riott nos cuenta que esa "ha sido la sensación que han tenido siempre". "Para nosotras está muy presente el amor de las amigas y que todo parte y nace ahí y es algo que está tan construido que no ha quedado otro remedio que sacarlo", asegura.

"A mí me gusta mucho ver lo que se cuentan, lo que se esconden, lo que descubren las unas de las otras mirándose porque es como que cada una tiene su trama y se encuentran todas en las escenas que estamos juntas", apunta la actriz que da vida a Valeria. Y añade que "lo bonito es lo que ve cada una de las demás" y Malia se suma explicando que eso es "algo que se ve muy bien cuando trabajan los guiones". Silma López cuenta lo que para ella es la clave: "Es que somos amigas". "Creo que ese es el núcleo más valioso de la serie, que esta amistad se traslada a la ficción. Y aunque la ficción tiene un guion, está estructurada y tiene un universo, lo que pasa entre nosotras eso no lo puedes escribir, eso pasa o no pasa".

Los nuevos capítulos de 'Valeria' van a estar cargados de confidencias, romances y sexo, aunque no siempre va a ser lo que ellas y ellos esperan. Además, de las protagonistas el reparto también vuelve a contar con Maxi Iglesias ('La cocinera de Castamar') como Víctor, Juanlu González ('La caza. Monteperdido') en el papel de Borja y las incorporaciones de Federico Aguado ('Amar es para siempre') para interpretar al escritor Bruno Aguilar y de José Pastor como Raimundo, el jovencito que le rompe los esquemas a Lola.

Así es la tercera temporada

Para ponernos en antecedentes, Valeria acababa la temporada anterior convertida en toda una escritora con su novela autobiográfica 'La impostora' en la que hablaba del final de su matrimonio con Adrián y su atracción con Víctor (Maxi Iglesias) que no acababa de definirse en nada. Eso va a seguir un poco así, nos cuenta Diana Gómez: "Valeria va a seguir en el punto de Víctor no, Víctor sí y cómo hasta que llega al punto de pensar qué es lo que quiere en una relación. Y ahí va a entrar en juego Bruno Aguilar, un escritor que le remueve un poco la vida y la visión de qué quiere en una pareja".

Para Lola, el personaje de Silma López, el reto va a ser poner en práctica los cambios que quiere hacer en su vida y en sus relaciones, rompiendo un patrón que la llevaba "a terminar con tíos que no la trataban bien". El problema es que el hombre que entra en su vida no es lo que esperaba porque tiene 20 años y ella va a vivir toda una crisis alrededor del tema de la edad.

Carmen acababa la segunda temporada aceptando la propuesta de matrimonio de Borja y en esta entrega "se viene toda la preparación de la boda" con el inconveniente de tener que compaginar todo con el nuevo puesto de jefa que consigue en su empresa. Y por si esto no fuera bastante estarán las diferencias con su futura suegra y las neurosis de su wedding planner que no es otra que su amiga Nerea. "En esta temporada pasan muchísimas cosas y lo van a tener difícil para estar tranquilos y planificar la boda", explica Paula Malia sobre su personaje y el de Borja (Juanlu González).

Nerea arranca la temporada muy centrada en su trabajo después de dar el paso de dejar la abogacía y montar su propia empresa de organización de eventos. La boda de Paula va a ser uno de esos eventos en el que va a volcar toda su energía, pero también su frustración por no encontrar una mujer con la que compartir su vida. Así que se avecina una entrega intensa para el personaje de Teresa Riott: "Va a estar muy enfocada en su vida laboral y se va a poner muy neurótica porque es lo único que va a poder controlar de su vida y se le va a ir de las manos en momentos".