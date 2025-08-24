"No solo damos de comer a nuestras familias tres meses al año": el mensaje de un bombero forestal al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León

"No me voy a callar ante las declaraciones de nuestro consejero, que el día que ya estaba la situación operativa 2 declarada se fue a comer a Gijón y dijo que tiene la mala costumbre de comer", expresó Román García, quien respondió a Juan Carlos Suárez-Quiñones en laSexta Xplica.

Román García, bombero forestal de Castilla y León, quiso responder en laSexta Xplica a Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, quien, tal y como destacó García, " el día que ya estaba la situación operativa 2 declarada se fue a comer a Gijón y dijo que tiene la mala costumbre de comer". "No me voy a callar y le querría decir que los bomberos forestales tienen la mala costumbre de dar de comer a sus familias todo el año, y no solo tres meses al año", expresó, tras lo que criticó que el consejero "hizo 'un Ventorro'".

A continuación, la periodista Ángeles Caballero afirmó que "el problema no es tanto la extinción de incendios, sino la prevención", al tiempo que defendió que "es fundamental que los que tienen esas competencias destinen el dinero a que los bomberos y todo el personal que trabaja para que estén los bosques como tienen que estar no sean temporales".