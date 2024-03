La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS, por sus siglas en inglés) y la cadena estadounidense CBS han confirmado la fecha en la que se celebrarán los Premios Emmy Daytime, los premios a la excelencia de la televisión diurna, de 2024: el viernes 7 de junio de 2024, el histórico hotel Westin Bonaventure de Los Angeles (California) albergará la ceremonia de entrega de estos premios, que se reparten desde los años setenta.

La 51.ª edición de los DaytimeEmmy se retransmitirá en directo a partir de las 20:00h (hora local, la 01:00h de la madrugada del ya sábado 8 de junio) en la CBS y también bajo demanda en Paramount+. "Estamos deseando regresar en junio; una vez más, nos hemos asociado con la CBS para reconocer a las excepcionales personas llenas de talento que hacen grandiosa la televisión diurna", ha señalado el presidente y director ejecutivo de la Academia, Adam Sharp a propósito de la que será la primera gala del segundo medio siglo de premios Daytime Emmy.

Esta edición estará producida por la Academia y por la Associated Television International (ATI), las mismas responsables de las galas de los Daytime Emmy de 2009, 2019, 2011 y en los últimos cuatro años. En 1962, Mary Stuart se convirtió en la única actriz de telenovela nominada a un Primetime Emmy (o, simplemente, Emmy), por su papel en 'Search for Tomorrow'; seis años después, se intentó crear una especie de categoría para mejor trabajo de un programa emitido en horario diurno, pero los jueces optaron por dejarlo desierto, lo que generó cierto descontento en el sector.

Fueron figuras como la escritora y productora de televisión Agnes Dixon —creadora de importantes telenovelas como 'Todos mis hijos' o 'One Life to Live'— y el exdeportista y actor John Beradino —estrella de 'Hospital general'— los que empezaron a presionar para que se reconociera en estos premios a los shows emitidos en horario diurno. Así pues, la primera vez que en una ceremonia de los premios Emmy se entregaron galardones específicos para shows o series emitidos en horario no prime time fue en 1972 —'The Doctors' y 'Hospital general' fueron los nominados; el primero, el ganador; y Mary Fickett, de 'Todos mis hijos', ganadora por mejor interpretación—.

Ya en 1974 se crearon los Daytime Emmy, un 28 de mayo, el único día en el que se celebraron las dos ceremonias a la vez, la de los Prime Time y los Daytime, según recuerdan desde 'GoldDerby'. Los primeros presentadores de estos premios fueron Barbara Walters y Peter Marshall, con categorías que incluían drama, programas de juegos, infantiles o de entrevistas, pero en horario diurno.