La 76 edición de los Emmy desvelará esta tarde los títulos de las series que parten como favoritas, según el número de nominaciones que logre cada una. La Academia de la Televisión de EE.UU. desvelará los nominados en cada una de las categorías a las 18:30 de España.

El año pasado, los premios coronaron a 'Succession', 'The bear' y 'Bronca' en sus categorías de mejor drama, mejor comedia y mejor miniserie. Lo cierto es que The Bear' ('El Oso') vuelve a partir como favorita en esta edición.

La serie que sigue la historia de Carmen Berzatto, una joven promesa de la alta cocina que se muda a Chicago para reflotar un restaurante de sándwiches familiar, podría sobre todo destacar con las nominaciones de sus protagonistas y ya ganadores al Emmy, Jeremy Allen White, a mejor actor de comedia, y Ayo Edebiri, en el mismo apartado femenino.

'The Bear' también podría acaparar las categorías de actor y actriz de reparto de comedia gracias al trabajo de Oliver Platt, Lionel Boyce y Matty Matheson, Abby Elliott o Liza Colón-Zayas, y parte como una de las favoritas a mejor serie de comedia.

En cualquier casos, los expertos en el campo no esperan grandes sorpresas y apuntan a que a serie de FX podría enfrentarse a la categoría de mejor serie de comedia con anteriores candidatos como 'Hacks' (HBO Max), 'Abbott Elementary' (ABC), 'Only Murders in the Building' (Hulu), o 'Curb Your Enthusiasm' (HBO Max).

En cambio, sí se esperan grandes cambios en las candidaturas a serie dramática. El drama de Hulu 'Shogun' ambientada en el Japón del siglo XVII se presenta como la gran favorita y aspira a irrumpir con fuerza en el liderazgo de nominaciones, incluso algunos medios especializados la califican como "la serie del año", con una épica a la altura de fenómenos como 'Game of Thrones' ('Juego de Tronos').

Tanto la ganadora de 21 premios Emmy 'The Crown' (Netflix) como 'The Gilded Age' (HBO Max), 'Fallout' (Amazon), 'The Morning Show' (Apple) y 'Mr. and Mrs. Smith (Amazon) suenan entre las apuestas candidatas a acompañar a 'Shogun' en la pugna por mejor serie dramática en estos premios.

Categorías de los Premios Emmy