Quizá no te has parado a pensarlo, pero si lo haces es llamativo que en España donde el fútbol es el deporte rey no haya más ficciones que incluyan ese universo en su trama de una manera u otra. Esa serie ya ha llegado y se llama 'Pollos sin cabeza', disponible en HBO Max. El creador y guionista Jorge Valdano, junto a la productora Carolina Bang y el protagonista Hugo Silva nos dan todos los detalles de esta comedia.

'Pollos sin cabeza' es una serie que se enmarca en el negocio del fútbol, en lo que hay detrás de esos fichajes de jugadores, pero no es necesario tener mucha aficción para verla y soltar unas carcajadas. Si sigues mínimamente la actualidad no se te escapará ningún gag. Quien sí sabe de fútbol por herencia y por tradición familiar es Jorge Valdano, efectivamente hijo del exfutbolista y entrenador argentino conocido por su labia, que en lugar de decantarse por el balón ha hecho carrera como guionista. Él ya había intentado sin éxito llevar a la ficción ese mundo que conoce muy bien y vio la oportunidad de hacerlo cuando, desde la productora Poleepsie Films, Carolina Bang y Álex de la Iglesia le hicieron la propuesta. Bang también confiesa que ellos no son futboleros, pero que sí les interesaba ese mundo que hay detrás del deporte que mueve pasiones y millones. Para Jorge Valdano, el éxito de series internacionales sobre fútbol como la premiada 'Ted Lasso' (Apple TV+) han abierto camino para que sea posible hacer ahora una serie de fútbol. El guiño ha su padre era casi innegociable y, además de alguna referencia a su verborrea, el exfutbolista hace un cameo en la serie.

'Pollos sin cabeza' "se mete entre bambalinas del fútbol" -tal y como nos cuenta la actriz y productora Carolina Bang- a través de Beto, un exfutbolista y agente de jugadores de fútbol que interpreta Hugo Silva. El actor nos confiesa que no sigue el fútbol pero que enseguida le enganchó el guion de la serie por el ritmo que tiene. Silva nos define la serie como una "comedia dura, salvaje y muy loca" que transcurre en esta trastienda deportiva. Su personaje tiene ese atractivo de los perdedores con los que empatizas rápidamente y al que quieres que le vayan bien las cosas, pero eso no es lo que sucede o no siempre.

La serie arranca con el flamante agente de jugadores o mejor dicho del jugador, Willy (Óscar Casas) es una gran estrella emergente con pocas luces que quiere fichar por el Real Madrid y que a la primera de cambio abandona a Beto por otro representante argentino que interpreta Miguel Ángel Sola ('Los favoritos de Midas'). La agencia de representación recién montada de Beto se tambalea hasta que aparece otro jugador Nardinho (Diego Sales) que será un quebradero de cabeza para el protagonista. Al hablar más del negocio que hay detrás del fútbol no se ve mucho césped, pero la serie sí que se mete en algunos jardines. La falta de luces y de madurez de los jugadores que a muy corta edad se convierten en auténticos dioses, la falta de libertad que existe para que los jugadores muestren, si quieren, abiertamente su condición sexual, o el consumo de drogas y alcohol son algunos de los temas en los que entra la serie tirando, eso sí, de mucho humor.

El reparto lo completan Dafne Fernández ('4 estrellas'), Gorka Otxoa ('Machos Alfa'), Kira Miró ('Crimen ferpecto') y Diogo Sales ('Juego de Tronos'). Adolfo Martínez (Zona hostil), Secun de la Rosa (El cover) y Rodrigo Ruiz-Gallardón dirigen los episodios.