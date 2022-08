Netflix ha publicado el primer avance de 'Miércoles', la serie sobre la familia Addams que se centra en la integrante adolescente. Dirigida por Tim Burton y escrita por Alfred Gough ('Aquaman') y Miles Millar ('Spiderman 2'), la serie se centra en los años de Miércoles (Jenna Ortega) en la academia Nevermore donde investigará el misterio que está causando una ola de asesinatos en la ciudad. El vídeo muestra cómo se produce su salida del último instituto y su llegada al que será su nuevo hogar.

Tras su expulsión del último centro escolar, el octavo en cinco años, por un pequeño incidente con pirañas en la piscina, los padres de Miércoles deciden llevar a su hija a la academia Nevermore. Morticia (Catherine Zeta Jones) y Gomez (Luis Guzman) le cuentan que allí fue donde se enamoraron 25 años atrás.

De hecho, la estancia de Miércoles allí va a estar marcada por un misterio relacionado con el pasado de sus padres. Allí, a simple vista, parece que la protagonista se va a adaptar mucho mejor. "No me imaginaba la pesadilla que me esperaba llena de misterio, caos y asesinatos: me lo voy a pasar de muerte", afirma Miércoles esbozando lo que parece ser una sonrisa.

Jenna Ortega encabeza el reparto en el que también están Catherine Zeta Jones, Luis Guzman, Isaac Ordoñez, Gwendoline Christie, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Joy Sunday, Emma Myers, Riki Lindhome, Jamie McShane, Georgie Farmer, Naomi Ogawa y Moosa Mostafa. Además Christina Ricci, la actriz que interpretó a Miércoles en los 90, tendrá una aparición especial en el papel de Marilyn Thornhill.