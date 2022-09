Poco a poco la diversidad se va abriendo camino y mostrando en la realidad, pero también en la ficción. En el cine hay algunos ejemplos y, precisamente, en la presente edición del Festival de San Sebastián han coincidido las presentaciones de la película 'La consagración de la primavera' y de la serie 'Fácil'. Una es una comedia negra de Francisco Franco que trata el sexo con personas con discapacidad; y la otra es la serie de Anna R. Costa para Movistar Plus+ que que muestra el viaje hacia la libertad y la independencia de cuatro mujeres con diversidad funcional .

Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria Castillo son las protagonistas de la ficción que llegará a la plataforma el 1 de diciembre. Tal y como se explica en la sinopsis, las actrices interpretan a cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas y de manera independiente en un piso tutelado en la Barceloneta. El problema es que la sociedad y las normas establecidas van en contra de sus deseos, pero ellas están dispuestas a luchar y "a ser ellas mismas en una sociedad que ya ha decidido lo que son".

La serie con la que Anna R. Costa regresa a Movistar Plus+ tras el éxito de 'Arde Madrid' hará que el público se enfrente a muchas cuestiones en las que seguramente nunca haya reparado a no ser que tenga en su entorno a personas con diferentes capacidades. ¿Por qué hay que limitarles la libertad? ¿No tienen derecho a ejercer su independencia de la misma forma que lo hacemos el resto de las personas? ¿Por qué damos por hecho que no pueden ser tanto o más responsables que quienes nos consideramos 'normales'?

El reparto se completa con Bruna Cusí, Martí Cordero, Eloi Costa, Cesca Piñón, Clara Segura, Àgata Roca, David Bagés y Albert Pla, entre otros. El proyecto cuenta, además, con la productora Sandra Hermida (Goya a la Mejor Dirección de Producción por 'El orfanato', 'Lo imposible' y 'Un monstruo viene a verme' y al Mejor Documental por 'Garbo'); productora también de las series 'Arde Madrid' o 'El inocente', las películas 'Way Down' o 'Cinco Lobitos', y las pendientes de estreno 'Rainbow' y 'La sociedad de la nieve', entre otras.

'Fácil' está inspirada en la novela de Cristina Morales titulada 'Lectura fácil', pero tal y como quedó patente en la rueda de prensa de presentación, la adaptación no está exenta de polémica. La autora ha manifestado públicamente su descontento porque considera que la ficción es mucho más suave que el libro y mucho menos política y crítica.