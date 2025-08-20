Wyoming da su opinión sobre la obra 'La danza de las chirimoyas' del hermano de Pedro Sánchez: "Estoy de las chirimoyas..."

En El Intermedio, Dani Mateo analizó la polémica en torno a David Sánchez, hermano del presidente, acusado por la prensa ultra de no componer sus obras musicales. Todos los detalles en este vídeo.

En la última temporada de El Intermedio, Dani Mateo analizó parte del caso del hermano de Pedro Sánchez, al que la prensa ultra acusó de contratar a un 'negro' para componer algunas de sus obras musicales.

Tal ha sido el 'escándalo' que estos medios han acudido a la Inteligencia Artificial para analizar 'La danza de las chirimoyas', obra musical compuesta por David Sánchez. "Muy mala rima para ser el hermano de un tío al que odia media España. Se va a hinchar a escuchar la rima de las chirimoyas", comentó Dani Mateo antes de dar paso al 'informe' de la IA.

Según la IA, 'La danza de las chirimoyas' contiene "ecos de Prokofiev y Beethoven".

Durante la sección, Dani Mateo pone varias veces la obra del hermano de Sánchez, llegando a provocar que El Gran Wyoming termine un poco harto de la melodía: "Estoy de las chirimoyas hasta…".

"¡Cállate! Que te pierdes las influencias impresionistas y a las chirimoyas se les va vitaminas", le pide Mateo al presentador de El Intermedio cuando este le dice que si va a continuar poniendo 'La danza de las chirimoyas'.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.