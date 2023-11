El tercer episodio de los cuatro que componen 'Una vida Bárbara' repasa el matrimonio de Bárbara Rey y Ángel Cristo después de un fugaz noviazgo. Su historia también se puede ver en la serie de ficción 'Cristo y Rey' que emite Antena 3 los miércoles y que está disponible en atresplayer. Tal y como cuenta la propia Bárbara Rey en la docuserie, con la misma rapidez que se enamoraron su idílica historia se convirtió en un infierno y las primeras señales de maltrato y de celos comenzaron el día de su boda.

Ángel Cristo era una admirado domador de leones que gestionaba su propio circo y Bárbara Rey una estrella de la televisión y una mujer muy deseada cuando comenzaron su relación y todo lo que rodeaba a la mítica pareja se convertía era de interés para la sociedad. Cuando se casó, Rey dejó su carrera para acompañar a su marido, pero el interés que generaba pronto la llevó a participar en los espectáculos del circo, incluso tuvo un número como domadora de elefantes.

El hijo mayor de la pareja Ángel Cristo Jr. habla en 'Una vida Bárbara', después de mucho tiempo alejado de los medios, y recuerda a su padre como "el mejor domador de leones del mundo". "Para mí ha sido el mejor", asegura y añade que "se jugaba la vida cada vez que se metía en la jaula, mientras los otros domadores domaban a las fieras a distancia y con mucho recelo". Y así es como le gusta que sea recordado: "Mi padre para dar espectáculo los cabreaba y en cualquier momento les podía pasar algo, que le pasaba muchas veces cosas. Yo quiero que lo recuerden como un buen empresario de circo, como un buen domador". Su hermana Sofía Cristo, que ha tenido mucha más presencia mediática a lo largo de su vida explica en la docuserie lo que siente al ver fotos de sus padres: "Flipo y alucino y digo 'madre mía, vaya padres, qué imperio'". Y añade: "Soy fan de los dos, qué vida".

Los complejos y los celos de Ángel Cristo pronto se transformaron en las primeras agresiones verbales y físicas hasta el punto de que Bárbara Rey estaba completamente anulada. Y después de una de las numerosas palizas, decidió separarse aunque ahí no terminaron las agresiones. La actriz relata un calvario de agresiones sexuales, más palizas y hasta un disparo. Una situación que sus hijos recuerdan haber vivido con miedo. "No tengo mucho recuerdo de las conversaciones con mi hermano más que el miedo", afirma Sofía Cristo. "Lo que recuerdo es que lo único que quería era vivir con mi madre y que no matara a mi madre porque es lo único que yo creía que podía pasar que mi padre podía matar a mi madre".

Y es que hubo una época en la que Ángel Cristo Jr y su hermana vivían con su padre y que tal y como relata él mismo estuvo marcada por el miedo: "Ahí en esa época teníamos miedo de mi padre, sí en esa época sí". Y continúa: "Estaba fuera de control, yo creo que lo hacía por el odio que le tenía a mi madre y yo creo que ese odio y ese rencor que le tenía, lo pagábamos nosotros, ni hermana y yo". Incluso recuerda uno de los graves episodios de violencia que hubo en su casa en el que el domador disparó a su madre: "En una ocasión, estando nosotros en la habitación durmiendo hubo un episodio en el que mi padre disparó una pistola a mi madre en la habitación de ellos".

La propia Bárbara Rey recuerda el suceso en el documental sin poder contener las lágrimas: "Él tenía permiso de armas y tenía un revolver y no podía pensar que yo no dependiera de él y me disparó y yo doblé las piernas porque me disparó a las piernas como para dejarme coja o estropearlas porque siempre se hablaba de "las piernas de Bárbara Rey" y tuve suerte de que la bala me pasó al lado y se clavó en la cómoda. Me encerré en el baño y me quedé toda la noche sentadita en el suelo".

La lucha por la custodia fue complicada y la actriz explica que vendió exclusivas para pagar al abogado. Tampoco fue agradable para unos niños que como cuenta Ángel Cristo con 5 años que tenía su hermana y él con siete tuvieron que "declarar ante una jueza a quién elegían para vivir". "Hasta que salió ese juicio vivimos con mi padre", asegura.

Sofía Cristo explica que guarda "recuerdos de felicidad de cuando salió la sentencia y volvió con su madre", aunque después tampoco fue fácil. "Mi padre se desentendió y nosotros tuvimos que tomar nuestro camino con mi madre y fueron momentos muy duros", cuenta. Su hermano reconocía en la docuserie que quien siempre se ocupó y preocupó por ellos fue su madre Bárbara Rey: "Quién estaba ahí, quien se preocupaba por nosotros y del colegio y de que no nos faltase de nada era mi madre", afirma.