Llevaba ya muchos días siendo algo más que un rumor. Sobre todo después de que HBO anunciase que iba a dejar de producir series originales en el este de Europa y en los países escandinavos. Desde que Warner Bros. se fusionase con Discovery (para poder pelear de poder a poder con Disney) la estrategia de la nueva compañía resultante, sobre todo en lo que se refiere a series, era una incógnita. Después de que Discovery haya celebrado una conferencia con sus accionistas, parece que los planes de David Zaslav (el nuevo CEO de la compañía) están algo más claros.

Para empezar, van a poner casi todas sus armas en el cine. La prioridad son las salas y luego ya el streaming. El compromiso con estrenar primero en cines es total y absoluto. Y en el caso de su plataforma de contenidos, la actual HBO Max, la idea es la de fusionarla con Discovery+ y lanzar una nueva plataforma que llegará a partir del verano de 2023.

¿Y qué contenido tendrá? De momento JB Perrette, el jefe de streaming global de la nueva compañía resultante de la fusión ha asegurado que la marca HBO no se diluirá en medio de todos los programas de Discovery+. No podemos olvidar que esta plataforma incluye documentales y, sobre todo, dating shows y programas de reformas. Muchos de ellos se pueden ver aquí en España a través del canal DMax. Perrette confirmaba que "HBO siempre será el faro y la marca definitiva que representa la calidad en televisión".

¿Y en Europa para cuándo?

No se ha dado a conocer de momento el nombre de la nueva plataforma y tampoco sabemos cómo será la nueva interfaz ni cómo se integrará todo aunque lo que sí está claro son las fechas de llegada de la nueva plataforma. Aterrizará en Estados Unidos en verano de 2023, a Latinoamérica llegará en otoño de ese mismo año y aquí en Europa no la veremos hasta inicios de 2024.

De momento, todos aquellos rumores que circulaban sobre la cancelación de las series originales de HBO Max ha quedado en nada. Los nuevos dueños de la plataforma saben que la marca HBO tiene muchas más posibilidades en el mercado de las que tiene Discovery+, aunque es cierto que esta última tiene una infraestructura más robusta. Es de esperar que Zaslav y compañía intenten combinar lo mejor de los dos mundos. Aunque es verdad que la parte de entretenimiento infantil se verá muy reducida como también la de realities y de entretenimiento, que son el fuerte de Discovery+.

Series que desaparecen

A pesar de que han afirmado por activa y por pasiva que HBO es prioritaria, sí que han confirmado que han eliminado algunas series como 'The Corner', 'Run' o 'Vinyl' y que se suman a las ya desaparecidas hace algunas semanas. No han ofrecido explicación alguna pero parece que los bajos datos de visionados de estos tres títulos habrían provocado la decisión. Es una pena ver cómo se eliminan series y esperemos que no sea una política que mantengan en el tiempo porque la calidad de algunas de estas ficciones era superior a la media pero, como siempre, lo que prima son los resultados. Es un movimiento que, desde luego, no nos gusta nada.