Gabi Sanz, sobre Mañueco: "Es un error que vaya a comparecer 'a rastras' por los incendios, tendría que haberlo solicitado él mismo"

"Los ciudadanos siempre agradecen que no se les tome por tontos, y esto vale para Mañueco y para todos", afirma el periodista Gabi Sanz en este vídeo. Aquí, toda su intervención.

El periodista Gabi Sanz critica que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vaya a comparecer "a rastras" por la gestión de los grandes incendios que aún asolan a parte de Zamora y León: "Le ha obligado la oposición, incluido Vox, que es la clave de por qué va a comparecer, y es un error porque debería haber pedido él mismo su comparecencia para explicarse". La comparecencia del presidente autonómica tendrá lugar este viernes, 29 de agosto.

Más aún, cuando en seis meses hay elecciones en Castilla y León, recuerda Sanz: "Los ciudadanos siempre agradecen que no se les tome por tontos. Y esto vale para Mañueco y para todos", añade el periodista, quien quiere destacar también al Gobierno central.

"El PP como gobernante es el primer responsable en el momento en que el problema ha cogido dimensiones, creo que requiere una mirada de conjunto del Estado, también del Gobierno central", afirma Sanz. En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde desgrana toda esta opinión.