La huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos SAG-AFTRA continúa y centenares de intérpretes se manifestaron a pesar de la lluvia en Nueva York para reclamar contratos justos. El acto 'Rock the city for a fair contract' duró casi dos horas en las que varios actores y representantes sindicales intervinieron con discursos sobre sus reclamaciones. Entre otros, subieron al escenario Bryan Cranston ('Breaking Bad', 'Honor'), Christine Baranski ('The good wife', 'The good fight'), Christian Slater, Steve Buscemi y también estuvieron presentes Jessica Chastain, Brendan Fraser, entre otros muchos rostros conocidos y otros profesionales anónimos.

En general, en sus intervenciones los actores reclamaron condiciones justas, dignidad y respeto por su trabajo y pidieron ser escuchados por los ejecutivos de las empresas que forman la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Además de la mejora de los salarios y de la remuneración por las visualizaciones reales de sus trabajos en las plataformas de 'streaming', el uso de la Inteligencia Artificial fue el tema principal. Los intérpretes piden que se regule el uso de esta tecnología que permite replicar la imagen y la voz de los actores. "No nos quitarán el trabajo para dárselo a los robots", ha gritado Bryan Cranston en su intervención. El actor también ha reclamado su "derecho a trabajar y a ganarse la vida dignamente". Por último, ha dicho que no dejarán que les "quiten la dignidad".

Las estrellas de Hollywood allí presentes son solo la parte visible de un oficio en el que un 87% de los afiliados de SAG-AFTRA no cobra el mínimo de 26.000 dólares anuales necesario para tener derecho al seguro médico que proporciona el sindicato. "Esto está mal", ha sentenciado Michelle Hurd ('Star Trek: Picard'). La actriz además ha dicho que la huelga podría terminar ya si "la Alianza de Productores de Cine y Televisión se presenta y negocia justamente".