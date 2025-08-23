Antonio Pérez Lobato se emociona al recordar al periodista Javier Cid, fallecido a los 46 años

El periodista ha querido dedicar unas conmovedoras palabras a su amigo Javier Cid, quien fue encontrado sin vida este viernes en su domicilio de Madrid.

Antes de dar por finalizado el programa Sábado Clave, Antonio Pérez Lobato ha querido "recordar" a Javier Cid, periodista que ha estado en "muchísimas" ocasiones en laSexta Xplica, y que ha fallecido a los 46 años.

"Quiero recordar a alguien a quien tenemos un cariño especial y a quien, en muchos casos, le podemos llamar amigo. Nos abandonó en el día de ayer", ha expresado el presentador, momento en el que ha tenido que hacer una pausa al no poder contener la emoción, tras lo que ha agradecido las intervenciones de Cid en laSexta Xplica y le ha dedicado el programa de este sábado.

Javier Cid, periodista, escritor, periodista y colaborador de 'Y ahora Sonsoles', murió este viernes por causas que no se han hecho públicas. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio del madrileño barrio de La Latina, según informó 'El Mundo', medio en el que trabajaba Cid.