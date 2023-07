'Andor' es la última gran serie afectada por la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos ya que su rodaje se ha visto interrumpido, tal y como publica en exclusiva el medio Deadline. A pesar de que se rueda en Reino Unido, al parecer en su elenco hay intérpretes que trabajan bajo el sindicato SAG-AFTRA y otros bajo el británico Equity.

Por eso, tal y como especifica Deadline y a pesar de que desde Lucasfilm no han querido hacer ningún comentario, la producción continúa en los estudios Pinewood sin el reparto de SAG-AFTRA, pero continúa rodando lo que se puede con los actores que están bajo el acuerdo con Equity.

Al igual que en los casos de 'La casa del dragón' o 'Industry', los intérpretes de Equity están obligados a asistir al rodaje porque si no podrían ser demandados por incumplimiento de contrato. Teniendo en cuenta que el paro no tiene previsto finalizar durante las próximas semanas, no se sabe cuando podrá retomar el rodaje con los actores en huelga.

De hecho, el propio creador de la serie Tony Gilroy está también en huelga como guionista y ha declarado que los estudios están siendo "imprudentemente descuidados" con la industria. "Creo que el SAG y el Sindicato de Guionistas están intentando preservar nuestra industria. De una forma tan extraña, nos hemos convertido en los creadores y los intérpretes, la comunidad creativa se está convirtiendo en los protectores de esta industria, esta enorme industria que la gente adora", aseguró a Deadline hace una semana.

La historia de Cassian Andor fue concebida para dos temporadas de 12 episodios cada una y la segunda volverá a contar con Diego Luna y Stellan Skarsgård para la historia que se acercará a los acontecimientos de la película 'Rogue One' incluyendo cuatro saltos temporales de un año cada uno.