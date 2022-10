Noviembre comienza cargado de estrenos con opciones de todos los géneros para que nadie se aburra. Además de nuevas temporadas de 'Jóvenes altezas' o 'Manifest', Netflix también estrena el nuevo true crime 'Killer Sally: la culturista asesina'. HBO Max nos traslada a unas lujosas vacaciones en Sicilia con la segunda temporada de 'The White Lotus' y también llegan a la plataforma dos interesantes series documentales: 'Las últimas estrellas de Hollywood' y 'Osel'. La propuesta de Movistar Plus+ para este mes es más que pertinente, llega 'This England'. Con la política de Reino Unido revolucionada, esta serie recuerda los primeros meses del mandato del exprimer ministro Boris Johnson en los que lidió con la pandemia del coronavirus. Además, Disney + estrena la temporada 19 de 'Anatomía de Grey' y la sexta de 'Estación 19'. Prime Video lanza 'El fin del amor', protagonizada por Lali Espósito y con Leticia Dolera dirigiendo dos episodios.

Netflix

'Jovenes altezas' T2 -Martes 1 de noviembre de 2022

El príncipe Guillermo se adapta a la vida en su nuevo y prestigioso internado, Hillerska. Pero seguir lo que le dicta su corazón es más difícil de lo que esperaba. Cuando por fin tiene la ocasión de descubrirse a sí mismo y averiguar la clase de vida que realmente quiere, empieza a soñar con un futuro de libertad y amor incondicional, lejos de las obligaciones soberanas. Hasta que, de pronto, se convierte en el próximo en la línea sucesoria y su dilema se agrava, pues tiene que tomar una decisión: el amor o el deber.

'Killer Sally: La culturista asesina' -Miércoles 2 de noviembre de 2022

No hay mes que se precie sin estreno de una docuserie 'true crime'. En noviembre es el turno de la historia de Killer Sally, la más conocida del mundo del culturismo. El Día de San Valentín de 1995, Ray McNeil, campeón de culturismo de Estados Unidos, estaba estrangulando a su esposa, la culturista Sally, cuando esta cogió una escopeta y le pegó dos tiros letales. Sally tenía un historial bien documentado como víctima de maltrato y declaró que fue una decisión casi instantánea, tomada en defensa propia para salvar su vida. Pero la acusación defendió que fue asesinato con premeditación, la venganza de una esposa celosa y agresiva. La calificaron de "macarra", "matona" o "monstruo". Los medios de comunicación la apodaron como la "novia musculosa" o la "princesa cachas". Sally dice que toda la vida hizo lo que pudo para sobrevivir, atrapada en un ciclo de violencia que empezó en la infancia y acabó con la muerte de Ray. Esta compleja historia sobre un asesinato real analiza la violencia hacia la mujer, los roles de género y el mundo del culturismo.

'El príncipe dragón' T4 - Jueves 3 de noviembre de 2022

Vuelve la serie de animación de Netflix 'El príncipe dragón' con una cuarta temporada de nueve episodios. Con ellos comienza a una nueva etapa de la saga de 'El príncipe dragón', titulada 'El misterio de Aaravos'. Este nuevo arco argumental abarca varias temporadas y está protagonizado por el enigmático elfo Aaravos, que reclama el mundo mágico de Xadia tras varios siglos de meticulosa planificación. Se trata de una creación de Aaron Ehasz (guionista principal de 'Avatar: La leyenda de Aang') y Justin Richmond (director de juego de 'Uncharted 3').

'Manifest' T4 parte 1 -Viernes 4 de noviembre

Salvada por sus fans tras la cancelación de la cadena ABC en 2021, llega una cuarta temporada que dará a la ficción el cierre que se merece. La serie trata sobre el misterio de los pasajeros del vuelo 828 que aterriza, tras cinco años desaparecido. El tiempo ha pasado para sus familiares en tierra, mientras que ellos siguen igual que el día que se fueron. La investigación del fenómeno paranormal por parte de los protagonistas les lleva a descubrir que todos están marcados por una Fecha de Muerte, que está cada vez más cerca y los pasajeros buscan desesperados una forma de sobrevivir. En los nuevos episodios, Cal recibe un paquete de manos misteriosas que cambia todo lo que saben sobre el vuelo 828 y que resultará vital para desentrañar el secreto de las llamadas en este viaje alucinante y profundamente emotivo. La cuarta temporada se estrenará en dos partes de 10 episodios cada una.

'The faboulus' -Viernes 4 de noviembre de 2022

Esta historia de amor hiperrealista retrata el sueño, el amor y la amistad de unos jóvenes entregados a su gran pasión. Cuatro amigos luchan por cumplir sus sueños en el competitivo mundo de la moda mientras lidian con trabajos exigentes, dilemas románticos y noches salvajes en la ciudad.

HBO Max

'The White Lotus' T2 -Lunes 31 de octubre de 2022

La primera entrega, ambientada en Hawái, recibió 20 nominaciones al Emmy en 13 categorías y diez victorias, la mayor cantidad de victorias de cualquier programa este año, incluidas las series limitadas o de antologías. La sátira social de esta nueva temporada se desarrolla en un exclusivo resort siciliano y sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana.

'Las últimas estrellas de Hollywood' -Jueves 3 de noviembre de 2022

Esta serie documental es un proyecto abandonado hace mucho tiempo que el mismo Paul Newman encargó a su amigo y guionista Stewart Stern. A petición de Newman, Stern entrevistó a amigos cercanos, familiares y colaboradores artísticos como Elia Kazan, Sidney Lumet, Karl Malden, Sidney Pollack, Gore Vidal, Jacqueline Witte, Joanne Woodward y algunos más para una autobiografía. Newman también fue entrevistado por Stern. Hablaron de su juventud, su primer matrimonio con Witte, su romance y su vida con Woodward, sus demonios personales y la desgarradora pérdida de su hijo, Scott.

'Osel' -Jueves 3 de noviembre de 2022

Esta docuserie cuenta la historia del suceso que conmocionó al mundo en 1986, cuando un niño de la Alpujarra fue reconocido como la reencarnación de uno de los mayores maestros budistas del Tibet, y fue trasladado a la India para su entronización y formación. Lo que nadie esperaba es que al cumplir la mayoría de edad el joven reencarnado cambiaría su silencioso monasterio por las discotecas de Ibiza.

Disney+

'Anatomía de Grey' T19 -Miércoles 2 de noviembre

La nueva temporada, que se une a todas las anteriores que están disponibles en Disney+, arranca seis meses después del final de la 18ª temporada. Ahora, cinco nuevos residentes se incorporan al personal del Gray Sloan Memorial Hospital, con Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho y Midori Francis uniéndose al reparto.

'Estación 19' T6 -Miércoles 2 de noviembre de 2022

En su sexta temporada nos presenta a un grupo de heroicos bomberos de Seattle que ponen en riesgo sus vidas y sus corazones. La última serie de los productores ejecutivos de 'Anatomía de Grey', 'Scandal' y 'Cómo defender a un asesino' nos adentran en el mundo más íntimo y, en ocasiones, desgarrador del servicio de emergencia más valiente de la ciudad.

'Reboot: el reencuentro' -Miércoles 2 de noviembre de 2022

El elenco original de la sitcom de los 2000 vuelve para enfrentarse a sus problemas sin resolver en el mundo cambiante de hoy. La serie parodia el mundo de la ficción en la actualidad y la obsesión por atrapar a los espectadores empleando la nostalgia. Los protagonistas son "juguetes rotos" de la televisión que arrastran traumas y problemas personales derivados de sus tiempos de fama.

Prime Video

'El fin del amor' -Viernes 4 de noviembre de 2022

Basada en el exitoso libro de Tamara Tenenbaum del mismo nombre, la serie de diez episodios de 30 minutos, sigue a una atrevida filósofa de la cultura pop, Tamara, interpretada por la actriz y cantante Lali Espósito. Después de enfrentarse a su propia educación judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance, como ya lo hizo antes con su vida religiosa.

'Carnival Row' T2 -Viernes 4 de noviembre de 2022

Orlando Bloom (Piratas del Caribe) y Cara Delevingne (Escuadrón suicida) son los protagonistas de este drama ambientado en un mundo victoriano fantástico lleno de criaturas mitológicas procedentes de lugares exóticos que han sido invadidos por los imperios del hombre. Esta creciente población lucha por coexistir con los humanos a pesar de que tienen prohibido vivir, amar o volar en libertad.

Movistar Plus+

'This England' -Lunes 31 de octubre de 2022

Drama proveniente de Sky Original coescrito y dirigido por Michael Winterbottom ('El viaje', '24-Hour Party People') y protagonizado por Kenneth Branagh ('Belfast', 'Tenet', 'Dunkerque'). La serie de seis episodios se basa en los tumultuosos primeros meses de Boris Johnson como Primer Ministro del Reino Unido y sigue el impacto que supuso en Gran Bretaña la primera ola del coronavirus. Este drama nos sumerge en los pasillos del poder, mientras Johnson lidia con la pandemia, el Brexit y una vida personal y política asolada por la controversia.

Apple TV+

'La costa de los mosquitos' T2 -Viernes 4 de noviembre de 2022

En la segunda temporada, después de conseguir escapar vivos de México por los pelos, la familia Fox se adentra en lo profundo de la selva guatemalteca para encontrarse con una vieja amiga y su comunidad de refugiados. Sin embargo, este nuevo refugio se convertirá en un problema para los Fox cuando se vean envueltos en un conflicto entre los esbirros de un narcotraficante local. En desacuerdo sobre si establecerse allí o seguir huyendo, Allie y Margot seguirán caminos diferentes para asegurar el futuro de su familia. El resultado de esta decisión unirá a la familia o la destruirá para siempre.

'Slumberkins' -Viernes 4 de noviembre de 2022

Embárcate en muchas aventuras con Pie Grande, Unicornio, Perezoso, Yak y Zorro mientras exploran un mundo de sentimientos en esta nueva serie de animación 2D y marionetas de Jim Henson Company, que ayuda a los niños a conseguir bienestar emocional a través de la narración. Basada en la marca líder en aprendizaje emocional para niños Slumberkins, la serie da vida a algunos de los queridos personajes de los libros mientras exploran nuevas historias de amistad, confianza y conexión para crear relaciones saludables.

Lionsgate+

'Las amistades peligrosas' -Sábado 5 de noviembre de 2022

Se estrena el nuevo y seductor drama protagonizado por los icónicos amantes literarios, la marquesa de Merteuil (Alice Englert) y el vizconde de Valmont (Nicholas Denton). La serei es un Viaje al París de 1700 para ver cómo surgieron Merteuil y Valmont en el audaz preludio de la historia clásica que oscila entre el amor y la guerra. En sus inicios, estos dos famosos personajes utilizarán todo lo que esté en su mano para transitar por un mundo de seducción y engaño y conseguir lo que necesitan para sobrevivir.

AXN

'Chicago Fire' T10-Miércoles 2 de noviembre de 2022

Vuelve la serie que muestra el día a día de un grupo de bomberos, rescatistas y paramédicos de Chicago. El teniente Matthew Casey (Jesse Spencer) trata de afrontar el día a día y su profesión con normalidad, pero no es tarea fácil. El estrés y el ajetreo derivado de su trabajo y el riesgo al que debe enfrentarse a diario, le ponen constantemente a prueba. En la temporada 10, el equipo lidia con las consecuencias del rescate del barco volcado. Además, Gallo, Ritter y Violet discuten los planes para una actuación paralela.

TNT

'The Rookie' T5-Miércoles 2 de noviembre de 2022

Si el final de la cuarta temporada fue accidentado para el agente John Nolan (Nathan Fillion), el inicio de la quinta entrega no será menos movido. Se verá las caras de nuevo con Rosalind Dyer (Annie Wersching), la asesina en serie que ha puesto en jaque en más de una ocasión a la policía de la ciudad. Además, la relación entre Lucy Chen (Melissa O’Neil) y Tim Bradford (Eric Winter) podría, finalmente, ir más allá de lo estrictamente profesional. El beso 'ChenFord' contentó a los fans de la serie, pero dejó a la audiencia con ganas de saber de qué manera gestionarán la atracción que se palpa entre ellos. El policía novato Aaron Thorsen (Tru Valentino), incorporado al equipo recientemente, no estará solo como principiante en esta temporada, ya que se añade una nueva rookie al departamento. Se trata de Celina Juárez (Lisseth Chavez), una novata con unos métodos muy particulares. El reparto de la serie se completa con Alyssa Diaz como la detective López, Mekia Cox como la agente Nyla Harper, Richard T. Jones como el capitán Wade Grey, Shawn Ashmore como el abogado Wesley Evers y Jenna Dewan como la bombera Bailey Nune.

AMC+

'Christian' - Lunes 31

Serie sobre crímenes que añade a la ecuación tintes sobrenaturales y que está ambientada en los suburbios de Roma. Esta producción de seis episodios narra la historia de un matón con un poder que, usado de la manera correcta, le puede sacar de su vida criminal.