Ramón Espinar: "Está más cerca de ser condenado el juez Peinado por prevaricación que Begoña Gómez por sus causas abiertas"

Ramón Espinar valora las novedades en la imputación de Begoña Gómez por malversación y asegura que todas las causas abiertas contra ella "forman parte de una investigación prospectiva del juez Peinado para ver qué encuentra".

Hoy la portada del prestigioso Financial Times se hace eco de la decisión del juez Peinado de imputar a Begoña Gómez por un delito de malversación. Lo hace bajo el titular "Sánchez siente la presión".

Mientras tanto, el propio juez Peinado va a ser investigado por el CGPJ a raíz de una denuncia de Félix Bolaños por el polémico interrogatorio que le hizo el magistrado.

Ramón Espinar afirma que las cinco causas por las que está imputada Begoña Gómez "forman parte de una investigación prospectiva del juez Peinado para ver qué encuentra y si puede alargar esto y llevársela por delante".

En su opinión, Espinar cree que "está mucho más cerca de ser condenado por prevaricación el juez Peinado que Begoña Gómez por las causas que tiene abiertas".

Según él, todo lo que hace el juez Peinado "es de película de Charlot y cuando hablas con operadores judiciales en privado todos te dicen que es un bochorno", sentencia.