En los años noventa, no había joven que no conociera 'Sabrina, cosas de brujas'. Melissa Joan Hart protagonizaba esta serie de televisión que seguía la vida de una intrépida bruja adolescente, sus tías también brujas y su inolvidable (y serio) gato negro parlanchín, Salem, y que estuvo en parrilla entre 1996 y 2003. Pero lo que no sabía la actriz es que en 1999, cuando llevaba ya tres años interpretando a la joven Sabrina, estuvo a punto de perder el que fue el papel de su vida. La turbulenta historia la relató ella misma en el podcast Pood Meets World, donde contó la mala experiencia que vivió a raíz de una portada en una revista.

Todo ocurrió la noche del estreno de 'Drive Me Crazy' (1999), una comedia adolescente protagonizada por Melissa Joan Hart y titulada con el nombre de la canción de Britney Spears que ponía la banda sonora a la cinta. El día había empezado mal: llevaba despierta desde las 4:00 de la madrugada y ese día tenía previsto romper con su novio, que también estaba en la película. Una vez allí, tuvo que esperar una hora a que llegara la cantante para salir en algunas fotos juntas pero una vez que terminó la alfombra roja, se fue. Pidió que la llevaran "rápidamente" en limusina al aeropuerto, ya que tenía que viajar a Vancouver (Canadá) para grabar un papel para 'Scary Movie'.

Y cuando estaba llegando al aeropuerto, recibió una llamada de teléfono donde le comunicaban que acababan de eliminarla de la comedia de terror. Según relatan en 'THR', decidió irse a una fiesta, sin saber que las cosas aún podían empeorar. El abogado de Hart se le acercó para preguntarle si había hecho una sesión de fotos para la revista 'Maxim', entonces revista masculina conocida por lleva a sus portadas fotografías con poca ropa de actrices, cantantes y modelos en auge (ahora, centrada en el lujo), a lo que ella respondió con la verdad: que sí. "Bueno, te han demandado y te van a despedir de 'Sabrina' , así que no hagas nada, no hables con la prensa".

Poco después fue una llamada de su madre, preguntándole qué había hecho. "No sé, lo que mi publicista me dijera que hiciera en la sesión de fotos". ¿Salía en ropa interior? "¡Es 'Maxim'! ¡Claro que estaba en ropa interior!". Archie Comics, la editora original de los cómics de la bruja, denunciaron a Hart no tanto por la imagen sino por el titular que acompañaba a la portada: "Sabrina, tu bruja favorita en cueros". Hart fue denunciada por violar su contrato, que preveía que nunca interpretaría a su propio personaje, 'Sabrina', desnudo". La actriz escribió una disculpa a Archie Comics, explicando que su denuncia no tenía "fundamento" porque ella no podía controlar las palabras que usaran en la portada del la revista. Gracias a esto, conservó su papel en la serie.