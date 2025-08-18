laSexta capta el momento en el que los hidroaviones descargan agua en Ribadavia ante la emoción de los vecinos

Galicia es una de las zonas más afectadas por los incendios. En algunos puntos de la comunidad autónoma, los vecinos trabajan junto a los bomberos luchando contra el fuego para evitar que llegue a las casas.

Galicia es una de las regiones más afectadas con 13 incendios activos, de los que nueve se producen en Ourense donde permanece vigente la situación dos en toda la provincia. Un 9% de su superficie ya está calcinada. Contra las llamas luchan bomberos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y vecinos que se afanan en proteger sus casas.

laSexta ha acudido a Ribadavia, donde todos los esfuerzos se centran en intentar que las llamas no se acerquen a las viviendas ni a los viñedos.

Mientras el equipo de Al Rojo Vivo entrevistaba a una vecina de la localidad, las cámaras han captado cómo los hidroaviones comenzaban a descargar agua en la zona. Un momento que ha provocado que algunos de los presentes aplaudan y celebren el momento.

Emma, una de estas vecinas, ha confesado estar emocionada al ver cómo llegaban con agua, y es que durante el día anterior se vieron solos luchando contra las llamas. "Hicimos guardia los vecinos por si teníamos que avisar a alguien", ha explicado.

Además, ha advertido que el fuego ya ha llegado a un camino muy importante, advirtiendo que, como lo traspase, llegará a las casas y ya no habrá nada que hacer. "Estamos pendientes de que eso no ocurra", ha indicado.

Otro de los aspectos que preocupan son los viñedos, y es que ha señalado que todo el mundo allí tiene viñas que, si se queman, será "un problema económico" para el día a día de mucha gente. "Es horrible", ha reconocido.

En cuanto a si se han sentido solos al tener que luchar el día anterior contra las llamas, Emma ha reconocido que no, porque entienden que había un incendio muy importante en el pueblo de al lado, donde el fuego ya había llegado a las viviendas. Un momento que ha aprovechado para agradecer la labor de los bomberos, vecinos y amigos.