Conviértete en uno de los protagonistas del videoclip veraniego de Zapeando: envía ya tu vídeo

El programa quiere elaborar un videoclip compuesto por las imágenes más veraniegas de los espectadores de Zapeando. ¿Quieres participar? Envía tu vídeo bailando 'NUEVAYoL' al WhatsApp 630 041 725.

Zapeando repite con su clásico videoclip veraniego 'Vacaciones con Zapeando'. Como cuenta Dani Mateo, "queremos veros disfrutar de vuestras vacaciones". Participar es muy sencillo.

Tan solo tienes que grabarte bailando la popular canción de Bad Bunny 'NUEVAYoL' y así mostrar dónde estás pasando las vacaciones y, sobre todo, lo bien que te lo estás pasando.

Envía el vídeo con tu nombre y localización al WhatsApp 630 041 725. Si este verano te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que grabarte bailando esta canción.

"Esperamos vuestros vídeos", señala Dani. "Nosotros los juntaremos para crear un videoclip espectacular", concluye.

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